أحمد سعد يطرح "يا بلادي"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري ​أحمد سعد​ أغنية جديدة تحمل عنوان "​يا بلادي​" على قناته الرسمية على يوتيوب، وذلك بمناسبة عيد الشرطة المصري الذي يصادف غدا السبت في 25 كانون الثاني.

اغنية "يا بلادي" من كلمات أحمد إبراهيم وألحان أحمد سعد وتوزيع أشرف البرنس.

الجدير ذكره ان أحمد سعد كان قد كشف مؤخرا انه يعيش قصة حب جديدة، الا انه لم يكشف عن تفاصيلها ولا عن هوية المرأة التي يحبها، واشار الى انه يشعر براحة نفسية وعلاقته مع الله اصبحت افضل وذلك خلال حلوله ضيفا في برنامج "الجمعة في مصر".

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