كارول سماحة: حظي حلو .. زوجي يحترم المرأة ويقدر عملي

ميرنا وليد - بيروت - قالت الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​، حظي حلو انني متزوجة من ​وليد مصطفى​، لأنه زوج يحترم المرأة ويحترم عملي، وبيحب المرأة الناجحة مش الكسولة، وانا بعمل واجباتي في بيتي، وفي تفاهم بينا كبير، وهو اكيد موجود في الحفل اليوم ولكن بيكون في توتر عند حضوره حفل لي في المسرح لكنه مش خوف، وحرصت سماحة على تقديم التحية والإشادة بزوجها وعائلتها التي حرصت على حضور الحفل في مسرح الأوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وقالت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، قلبي بيوجعني على ما يحدث في لبنان، واشعر ان هذه المرة اسوء من كل المرات السابقة، ومش قادرة افتح التلفزيون اشوف وجع الناس الغلابة، والقضاء على الفساد هياخد وقت كبير، وحزينة ان اللبنانين اصبح عددهم اكبر برا البلد".

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