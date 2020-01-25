ميرنا وليد - بيروت - يستعد الممثل المصري ​أحمد فلوكس​ للسفر الى العاصمة الأردنية عمان، لتصوير دوره في مسلسل "​خالد بن الوليد​"، ويلعب فيه دور الصحابي "جعفر بن أب طالب" الذي استشهد في غزوة "مؤتة".

الجدير ذكره ان الأجهزة الأمنية المصرية ألقت القبض على الممثل المصري أحمد فلوكس، وأمر اللواء طارق نصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بإحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.

وجاء ذلك ضمن الخطة الأمنية التي تحدث عنها اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة الذي شدد على تكثيف الوجود الأمني بالطرق وشوارع الجيزة، وضبط الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد فلوكس يجسّد هذه الشخصية في "خالد بن الوليد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.