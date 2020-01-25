شاهدوا.. أمل العوضي تخضع لتجميل جديد من أجل تغيير هذا الأمر في وجهها

كتب امير فتحي في السبت 25 يناير 2020 01:01 صباحاً - فاجأت الفنانة الكويتية أمل العوضي متابعيها على سناب شات، بفيديو من داخل عيادة التجميل وكشفها عما ترغب في تغييره في شكلها ثم استعرضت النتيجة النهائية.

أمل العوضي نشرت فيديو خلال وجودها في عيادة طبيب التجميل على حسابها على سناب شات، وكشفت أن وجهها ليس في حاجة لتجميل ولو كان يستدعي الأمر لاعترفت به لكل متابعيها لأن الجميع يجري تجميل.

وأضافت أمل العوضي أنها تتواجد في عيادة التجميل من أجل رفع حاجبيها بحقن البوتوكس، ثم استعرضت شكلها النهائي بعد إجراء هذا التعديل على ملامحها، لتشكر الطبيب على النتيجة النهائية التي اسعدتها.

تفاعل الجمهور بشدة مع ملامح أمل العوضي بعد إجراء رفع الحواجب، فأكد البعض على أنهم لا يشعرون بأي تغيير طرأ على شكلها، رغم حقن الحاجبين بالبوتوكس.

بينما نصح أخرون أمل العوضي بالتوقف عن إجراء التجميل لأن شكلها حقاً تغير عن بداياتها، إلى جانب أن ملامحها جميلة ولا داعي لإجراء هذه التعديلات على وجهها.