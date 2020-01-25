نجل مبارك يكشف عن آخر تطورات حالة والده الصحية

كتب امير فتحي في السبت 25 يناير 2020 01:01 صباحاً - كشف علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ، آخر تطورات الحالة الصحية لوالده .

وقال علاء مبارك في تغريده على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “أجرى والدي مساء أمس عملية جراحية وحالته مستقرة وبخير والحمد والشكر لله”.

وكانت وسائل إعلامية قد ذكرت إن الرئيس المصري الأسبق نقل في سرية تامة إلى مستشفى الجلاء العسكري، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وأفاد مصدر بأن الرئيس المصري دخل الثلاثاء الماضي إلى المستشفى، وكان من المقرر حجزه في قسم المخ والأعصاب لإجراء فحوصات طبية، إلا أن نجليه جمال وعلاء، رفضا أن يتم وضع مبارك في جناح مفتوح.