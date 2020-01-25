شاهدوا.. بكاء أبرار الكويتية على أم مسنة داخل مستشفى

كتب امير فتحي في السبت 25 يناير 2020 01:01 صباحاً - سيطرت حالة من البكاء على الفنانة أبرار الكويتية، بسبب أم مسنة داخل أحد المستشفيات.

وأظهر الفيديو الذي نشرته أبرار عبر حسابها على «سناب شات»، أن الأم في المستشفى بسبب تعرضها للإهمال والعقوق من أبناءها، فوجهت لهم رسالة وهي في حالة انهيار: «تعالوا خدوا أمكم».

وعرضت الفنانة أبرار على السيدة النسنة أخذها إلى بيتها للاهتمام بها، مقبلة يدها ورأسها.