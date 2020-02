“بي تي أس”.. أول فرقة كورية تحصد “الشهادة البلاتينية” في أمريكا

متابعة بتجـــــــــرد: دخلت فرقة “بي تي أس” الكورية التاريخ مجدداً، وهذه المرة لكونها أول فرقة كورية تحصل رسمياً على الشهادة البلاتينية عن مبيعات ألبوم في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومنحت رابطة صناعة التسجيلات الأمريكية RIAA الشهادة البلاتينية لـ”بي تي أس” عن ألبومها (Love Yourself: Answer) والصادر في 2018، لتكون أول فنان وفرقة كورية تحصد هذا التميز الفني، وهو ما يعني أن هذا الألبوم قد باع مليون نسخة في الولايات المتحدة، بحسب موقع “بيلبورد”.

يشار إلى أن البوم (Love Yourself: Answer) حصد الشهادة الذهبية، وكأول ألبوم كوري أيضاً، من الرابطة ذاتها عام 2018، ما يعني أنه باع حينها 500 ألف نسخة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك حصد ألبوم «بي تي أس» Map of the Soul: Persona)) الشهادة الذهبية في عام 2019.

من جهة أخرى، تشارك “بي تي أس” للمرة الأولى في العرض الغنائي خلال حفل توزيع جوائز غرامي 62، الأحد المقبل، في لوس أنجلوس، بحسب الموقع الرسمي لـ”غرامي”.

وبهذا تنضم الفرقة إلى مجموعة من الفنانين الذين يشاركون في حفل “غرامي” لهذا العام، ومنهم: أريانا غراندي وأيروسميث وكاميلا كابيلو وجوناس براذرز وبيلي إيليش وجون ليجند وديمي لوفاتو.