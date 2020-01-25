- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
متابعة بتجــــــــــرد: أحيا النجم العراقي سيف نبيل حفلاً غنائياً كبيراً في القرية العالمية بمدينة دبي في 24 كانون الثاني/يناير الجاري.
وقدّم “نبيل” أجمل أغانيه على المسرح الرئيس في القرية العالمية ونذلك منها “عشق موت” التي اشتهر بها في بداياته الفنية، إضافة إلى “هاي السنة” و”ما مرتاح” و”خايف من عندي” وغيرها من أروع الأغاني التي لاقت رواجاً لدى الشباب العرب.
تفاعل الجمهور مع سيف نبيل كان واضحاً حيث ردّد الآلاف كلمات الأغاني وصفقوا له بحرارة كبيرة تعبيراً عن سعادتهم بلقائه.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الحفل تولت تنظيمه شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.
كانت هذه تفاصيل خبر سيف نبيل يُشعل الأجواء في القرية العالمية بحضور الآلاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.