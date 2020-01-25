سيف نبيل يُشعل الأجواء في القرية العالمية بحضور الآلاف

متابعة بتجــــــــــرد: أحيا النجم العراقي سيف نبيل حفلاً غنائياً كبيراً في القرية العالمية بمدينة دبي في 24 كانون الثاني/يناير الجاري.

وقدّم “نبيل” أجمل أغانيه على المسرح الرئيس في القرية العالمية ونذلك منها “عشق موت” التي اشتهر بها في بداياته الفنية، إضافة إلى “هاي السنة” و”ما مرتاح” و”خايف من عندي” وغيرها من أروع الأغاني التي لاقت رواجاً لدى الشباب العرب.

تفاعل الجمهور مع سيف نبيل كان واضحاً حيث ردّد الآلاف كلمات الأغاني وصفقوا له بحرارة كبيرة تعبيراً عن سعادتهم بلقائه.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الحفل تولت تنظيمه شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.