شكرا لقرائتكم خبر عن اثنين X واحد.. تشانينج تاتوم بطل ومنتج فيلم ديزنى الجديد Bob the Musical والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيقوم الممثل العالمى تشانينج تاتوم ببطولة وإنتاج فيلم ديزنى الجديد "Bob the Musical"، وفقا لما كشفه التقرير الذى نشر على موقع "thewrap"، كما أن تاتوم هو منتج الفيلم الجديد من خلال شركته Free Association، مع الشركاء Reid Carolin وPeter Kiernan، وكذلك أسماء تريب فينسون وكريس بندر مرتبطان أيضا بالإنتاج.

ولاتزال شركة ديزنى تبحث عن مخرج للفيلم الجديد، ويركز "Bob the Musical" على رجل منتظم يأتى أسوأ كابوس له فى الحياة بعد تلقيه ضربة فى الرأس، ويستيقظ ليجد أنه محاصر فى مسرحية موسيقية، تم وضع المشروع قيد التنفيذ منذ عام 2004، ويعد الفيلم الجديد من أطول المشاريع التطويرية فى ديزني للقرن الحالى، حسبما نشر تقرير موقع "thewrap".

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة ديزني عن انضمام الممثل الإنجليزى مارك سترونج، إلى فريق عمل فيلم Cruella، الذى يتم حاليا إنتاجه، ولكن لم تكشف الشركة عن الدور الذى سيلعبه سترونج بعد، ولكن من المحتمل أن يلعب دور والد Cruella، وبالرغم من أنه دور صغير، ألا أنه من أهم أدوار العمل الجديد عن الشخصية الشريرة من أفلام ديزنى.

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كما يشارك في بطولة العمل الجديد الممثلة الأمريكية إيما طومسون في دور البارونة، والممثلة إميلي بيتشهام التي تلعب دور أنيتا، والممثل كيربي هويل باتيست في دور غير معروف إلى الآن، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " thedisinsider ".

علاوة على ذلك، تم الاتصال بـ ديف باتيل للعب دورRaj aka Roger، صاحبPongo، ولكن هذا لم يتم تأكيده إلى الان، وسيدور الفيلم الجديد في فترة السبعينيات بـ لندن، حيث نشأت كرويلا في كتاب Dodie Smith لعام 1956، بعنوانThe Hundred and One Dalmatians، وكانت قد لعبت دور كرويلا من قبل الممثلة Betty Lou Gerson في فيلم والت ديزني لعام 1961، ولعبته في نسخة جديدة حية للعمل طرحت خلال عام 1996، وكذلك في الجزء الثانى من الفيلم في 2000، Dalmatians 102.