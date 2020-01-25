شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة حسام داغر لوالدته الراحلة في عيد ميلادها .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان حسام داغر على الاحتفال بعيد ميلاد والدته التي توفت منذ أيام قليلة، على طريقته الخاصة ونشر بعض من صورهم سوياً عبر حسابه على انستجرام، طالباً من أصدقائه المشاركة في قراءة القرءان بالكامل غداً على روحها في عيد ميلادها الموافق 25 يناير.

وكتب داغر،"بكره السبت ٢٥ يناير عيد ميلادك في الجنه يا امي، اول مره منكونش سوا بس انا حاسس انك في مكان احسن، حلمت بيكي واحنا في الطيارة سوا رايحين الحج زي ما روحنا من سنتين وانتي بتقوليلي عاوزة انام وغطيتك في الحلم واكتشفت انك اخر حاجه كتبتيها دعاء النوم من حوالي شهر عرفت انك بتطمنيني، بكره عيد ميلادك هنعمل ختمة تانى ليكي للمصحف عندي في البيت الساعه ٦ هنتجمع انا و كل حبايبك الي حابب يشارك معانا كل واحد هيقرأ جزء يبعتلي وانا هرسل له العنوان في بيتي في الشيخ زايد بشكر كل الي وقفوا معايا من اول دكتور اشرف زكي الي مسابنيش من قبلها بيوم وهو معايا يوميا لحد ما خلصنا العزا واستاذي خالد جلال وكل حبايبي والغاليين علي قلبي الي بيحبوها الي جم ولسه بييجوا البيت كل يوم وواقفين جمبي، الدنيا لسه بخير".



حسام داغر ووالدته

وكان حسام داغر قد نشر صورة لوالدته قبل وفاتها بيوم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "يارب ما حيلتيش غير الدعاء ليكي من امبارح بايت في الشارع قدام المستشفي وبدعي وحاسس إن ربنا سامعني، الدكاتره بيقولوا إنهم بيعملوا إلي يقدروا عليه خصوصاً بعد توقف عضلة القلب الصبح، ورجعتي تاني حتى في عدم وجود الضغط، وقالوا إن زي ما أنا و أخواتي متمسكين بيها هي كمان متمسكة بينا وفي الحياة، وطلب مني أدعي لأنها بين الحياة والموت.

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وكان الفنان حسام داغر ينتظر استئناف تصوير مسلسل "ملاك" والذى توقف منذ عدة أسابيع، حيث يشارك فى بطولته مع كل من الفنان كريم فهمى وآيتن عامر وصبرى فواز وهنادى مهنى، تأليف حسان دهشان، وإخراج إبراهيم فخر، ومن المقرر تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويجسد داغر خلال أحداث العمل شخصية رئيس تحرير تربطه علاقة عاطفية بإحدى بطلات المسلسل، ويظهر من خلاله أيضا بشخصية أب لأول مرة فى الدراما ولديه طفل صغير.

وتدور أحداث العمل حول قصة طبيب يتسبب فى غلطة غير مقصودة تقلب حياته رأسا على عقب، ويتحول من ملاك إلى شيطان، ويراهن على القصة السيناريست حسان دهشان، ويعتبرها قصة جديدة على الدراما المصرية، حيث انتهى من كتابة نصف حلقاته.

يذكرأن حسام داغر شارك فى مسلسل "زلزال" الذى عرض فى شهر رمضان 2019، وهو بطولة محمد رمضان وحلا شيحة ونسرين أمين وهنادى مهنا وماجد المصرى ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة "سينرجى".