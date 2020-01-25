شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير أول مشاهد مسلسل "ليالينا" فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المخرج أحمد صالح تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "ليالينا" في الزمالك ، وذلك بعد فترة تحضير استغرقت 3 أشهر كاملة، حيث جمعت المشاهد الأولى بين الفنانين غادة عادل وإياد نصار حيث يستمر التصوير لمدة 4 أيام وبعدها ينتقل فريق العمل إلى ديكور آخر لاستكمال التصوير هناك، على ان يلتحق باقي الأبطال بالتصوير في هذا الديكور.

مسلسل "ليالينا" تأليف أحمد عبد الفتاح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ويعتمد على 4 شخصيات رئيسية وهم غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، وإياد نصار، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من الشباب مثل نهى عابدين، ميدو عادل، محمد الشقنقيرى، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، وتجرى الشركة المنتجة التعاقدات مع باقي الفنانين المشاركين فى البطولة.

يذكر أن "ليالينا" هو المسلسل الثانى على التوالي الذي يجمع المخرج أحمد صالح والمؤلف أحمد عبد الفتاح، بعدما قدما سويا مسلسل "بحر" للفنان ماجد المصرى على قناة الحياة العام الماضى، وشارك فى بطولته دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.

المسلسل يسجل عود لأبطاله إلى الدراما الرمضانية هذا العام، حيث غابت غادة عادل عن رمضان الماضى، واياد نصار لم يتواجد فى دراما رمضان العاميين الماضيين، وخالد الصاوى يعود بعد 4 سنوات من الانقطاع، أما صابرين فتستمر فى تواجدها بعدما قدمت العام الماضى مسلسل "فكرة بمليون جنيه" مع على ربيع وإخراج وائل إحسان.