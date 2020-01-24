شاهدوا.. التعرّف على صوت كاهن فرعوني بعد وفاته بثلاثة آلاف عام

كتب امير فتحي في الجمعة 24 يناير 2020 11:53 مساءً - في سابقة غريبة ولافتة، استطاع فريق مشترك من كلية رويال هولواي بجامعة لندن، وجامعة يورك، ومتحف ليدز من محاكاة صوت ​كاهن مصري​ فرعوني يدعى نيسيامون توفي قبل ثلاثة آلاف عام، وكان يعيش في عهد ​الفرعون رمسيس الحادي عشر​ في القرن الحادي عشر قبل الميلاد.

وافادت صحيفة التليغراف البريطانية ان الفريق قام بصناعة صوت الكاهن من خلال طباعة ثلاثية الأبعاد لقناته الصوتية وسماع ما يمكن أن يكون صوته الحقيقي.

وتبيّن بالفيديو الذي نُشر صوت الكاهن الذي نطق بكلمة “beh” ، وقد شكّل هذا الخبر جدلا كبيرا في العالم .