“رز على دجاج” يعرض ميريام فارس لموجة من السخرية والانتقادات

كتب امير فتحي في الجمعة 24 يناير 2020 11:53 مساءً - تعرضت الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​ لموجة من السخرية والانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أطلت عليها بعد غياب لأيام لتنشر صورة تحضيرها أكلة “رز على دجاج”، طالبة من الجمهور تمني الحظ لها.

وشاركت ميريام متابعيها بتفاصيل طبختها معلقة: “سأحضّر طبق الرز على دجاج، تمنّوا لي التوفيق”.

وكونها كتبت الجملة بأكثر من خطأ مطبعي مثل “رد بدل رز” ، و”which” بدلاً عن “Wish”، قام رواد مواقع التواصل بإعادة نشر التغريدة بالكثير من التعليقات الساخرة، إلا أن ميريام تجاهلت كعادتها وقامت بنشر المزيد من تحضيرها للأكلة.

وعلق البعض قائلاً: “كأنو في ديدان في الصحن،الرز معجن المكسرات بدها قلي، البصل ما إلو داعي الا للمشاوي، الدجاج يستحب من الفخذ وليس الصدر،ان شاء الله تكوني طالبة ديليفري احسن ما تبقوا بلا أكل”، “الفنانين والمشاهير هبلو واتجننو. كل يوم واحد يطلع بشيء تافه اتفه من اللي قبلو”، “لازم تتكافئ عهالإنجار”.ومنهم من إعتقد أن إبن ميريام جايدن هو من نشر تلك التغريدات.قد تكون ميريام عفوية وتريد أن تكون قريبة لجمهورها أكثر ليشعروا بأنها مثل أية ربة منزل تقوم بالطبخ، لكن هذه المرة يبدو أن التغريدات والأكلة “مش ظابطين” .