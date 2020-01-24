خاص- وائل جسار في مدينة “كان” الفرنسية لسبب غريب

يبدو ان شركة الانتاج “لايف ستايلز ستوديوز” لن يهدأ لها بال قبل أن تضم الى امبراطوريتها الفنية أهم الأسماء في عالم الفن وأجمل الأصوات والمواهب الواعدة والموهوبة.

فبعد ان كشفنا حصرياً عن انضمام النجم المصري محمد فؤاد الى الشركة، حيث سجل أغنية جديدة بعنوان “انت اختياري” في لندن بحضور صاحب الشركة ورجل الأعمال فهد الزاهد، والتي سيوقعها المخرج اللبناني فادي حداد قريباً. وانطلاق التحضيرات المكثفة لتنفيذ لـ 12 اغنية بلهجات عربية منوعة منها جزائرية، مصرية، لبنانية، سعودية وغيرها.

علم موقع “الخليج 365” من مصادره الخاصة جداً أن النجم اللبناني وائل جسار يستعد للتوجه إلى مدينة “كان” جنوب فرنسا، على الرغم من أن هذه الفترة لا تعتبر ضمن المواسم الجاذبة للسواح، كما في فصل الصيف او في شهر أيار/مايو خلال فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي.

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وكما بات معروفاً، أن رئيس مجلس إدارة “لايف ستايلز ستوديوز”، رجل الأعمال فهد الزاهد، متواجد في مدينة “كان” منذ مطلع العام الجديد بإستثناء رحلاته القصيرة الى إيطاليا أو لندن كما كشفنا في إحدى المقالات السابقة مؤخراً.

يعتبر وائل جسار واحداً من أجمل الأصوات في لبنان والعالم العربي، بالاضافة الى رقيه واختياراته الفنية الناجحة، في المقابل تعتبر شركة لايف ستايلز ستوديوز من أهم الشركات اامنتجة على الساحة الفنية اليوم. من هنا لفتنا توجه جسار الى “كان” ما جعلنا نتساءل هل سيلتقي ملك الاحساس مع مسؤولين في الشركة في “كان”؟ وهل تصدق توقعاتنا ويخرج الدخان الأبيض معلناً عن اتفاق كبير بينهما لتعاون فني مشترك يبصر النور قريباً؟

موقع “الخليج 365” حاول الاتصال بالطرفين لمعرفة بعض التفاصيل، لكن لم نحصل على رد إلى الأن ولكن موقعنا سوف يستمر في متابعة الموضوع حول اسباب زيارة النجم اللبناني إلى جنوب فرنسا.