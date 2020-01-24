تركي آل الشيخ يظهر من غرفة علاجه بنيويورك.. شاهدي كيف بدا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأ المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، المتابعين لحالته الصحية بأول صورة له من رحلة علاجه التي يخوضها في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وأظهرته الصورة وهو داخل غرفة طبية مجهزة لإجرائه بعض الفحوصات الطبية.

ونشر "آل الشيخ" الصورة عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي وحرص على إغلاق خاصية التعليق في حسابه على "إنستغرام" مكتفيا بـ"إيموجي".

وتلقى المستشار السعودي العديد من الأمنيات بالشفاء العاجل في تعليقات المتابعين عبر "فيسبوك" و"تويتر"، خاصة أنه مبتعد عن السعودية منذ فترة دون إعلان عن إجرائه الجراحة حتى الآن، معربين عن تضامنهم معه في أزمته الصحية ليعود إلى أرض الوطن بسلام.

facebook

من جانب آخر، قال تركي آل الشيخ، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" إنه مشتاق للعودة إلى الرياض وذلك من خلال قصيدة جاء فيها:

مشتاق والله .. يا الرياض

لترابك .. ونسمة هواك

اللهمْ .. لا اعتراض

أنا هنا .. وقلبي هناك

والشوق فيني .. فاض فاض

Advertisements

ولا غلا .. الإ .. غلاك

والى تذكرت .. الفياض

قلبي قبل لا اجيك .. جاك

ومع انتهاء فعاليات موسم الرياض المقرر أن تختتمه الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن أخبار سارة للجمهور السعودي خاصة والعربي عامة إذ أعلن عن تفاصيل خطة ترفيه جديدة خلال الـ4 أشهر المقبلة.

وأوضح تركي آل الشيخ الذي يمر بوعكة صحية في الفترة الحالية ويستعد لإجراء جراحة في إحدى الدول الأوروبية إلا أنه دعا الفنانين المصريين والكتاب للاستعداد لموسمين جديدين تقام فعالياتهما بعدة مناطق في السعودية.

وقال تركي آل الشيخ إنه لا يستطيع الجلوس بدون عمل، لافتا إلى أنه وبناء على توجيهات من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تم عمل خطة نشر بعض تفاصيلها في منشور على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك" فكتب: "مبعرفش أجلس من غير شغل حتى لو الصحة مش تمام بنرسم الآن موسمين في الـ4 شهور القادمة إن شاء الله بتوجيهات سيدي ولي العهد".

وأضاف رئيس الهيئة العامة للترفيه: "عاوزين السقا وحلمي ودياب وهنيدي وحماقي والفخراني والكل ومش عاوز أنسى حد الكل ليه خطة عندنا لو ظروفه تسمح طبعاً".

واستطرد "آل الشيخ" قائلا: "كل كتاب وممثلين وفنانين مصر استعدوا لفرص كتير عندنا إن شالله وربنا يديم المحبة في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين وسيدي ولي العهد وفخامة الرئيس السيسي".

facebook