نجم The Voice يكشف طريقة خسارة 16 كيلوغراماً

كشف الفنان الفرنسي نجم The Voice سليمان الطريقة التي اعتمدها من أجل خسارة الكثير من وزنه الزائد. وجاء هذا خلال مقابلة أجرتها معه قناة Télé 7 Jours حيث أعلن أنه تمكن من فقدان ما يزيد على 16 كيلوغراماً.

وعن سر ذلك قال إنه ومواطنته الفنانة شارلوت غونان المعروفة باسم فيتا عانيا من عقدة الوزن الزائد.

وأضاف: "لم يكن كل منا يحب شكله. وقد عانيت من السمنة منذ صغري. أعلم أن بعض الأشخاص يتعايشون مع هذا. لكنني لست واحداً منهم".

وتابع أنه بذل الكثير من الجهود من أجل استعادة رشاقته وأنه مارس التمارين المكثفة 4 مرات أسبوعياً بالتعاون مع مدرب رياضي خاص.

وعلق: "إنه صراع من أجل الحياة، كافحت الكيلوغرامات الزائدة وأنا في صدد تحقيق النصر. أنا سعيد".

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ويشار إلى أن سليمان وفيتا تناولا موضوع السمنة في أغنيتهما Pas Beaux أي "غير وسيمين". وعبرا من خلالها عما يشعر به الأشخاص الذين يعانون من مشكلة الوزن الزائد وعن فقدان بعضهم الثقة بأنفسهم وتعرضهم للتنمر أحياناً.

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