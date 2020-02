شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تتألق فى حفل أوبرا جامعة مصر.. وتغنى لـ"عبد الوهاب وأم كلثوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وحرصت النجمة اللبنانية كارول سماحة علي تهنئة رجال الشرطة المصرية بأعيادهم، كما قدمت التهنئة لأسر شهداء الشرطة الذين حضروا حفلها بأوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مؤكدة، لآسر الشهداء لولا تضحيات ابطال الشرطة المصرية ما كنا نقدر علي العيش في امن وسلام والجميع يقدر جهودهم في حمايتنا وتأمنينا، وهو ما استقبله جميع الحضور بالتفيق الحار كتأكيدا علي دور الشرطة المصرية في تحقيق الامن والسلام.

وواصلت كارول سماحة تقديم عدد كبير من اغنياتها الشهيرة والمميزة علي مدار ساعتين متواصلتين، منها، غالي عليا، حبيت دلوقتي، خليك بحالك، انسي همومك، سهرانين، في الوقت الغلط، يارب تدوم ايامنا سوا، اضواء الشهرة، هيدا يا عمري قدرنا، اطلع فيي، بالاضافة لغنائها لاغنية "سلمي يا سلامة" للمطربة داليدا، كما غنت "يا مسافر وحدك" للموسيقار محمد عبد الوهاب، واغنية "دارت الايام" للسيدة أم كلثوم، وغنت أيضا اغنية "tell me something" للنجمة العالمية سيلينا جوميز وهي لأول مرة تغنيها في مصر.

ونالت كارول سماحة عاصفة من التصفيق على مدار الحفل بأكمله، واختتم الحفل باغنية وحشاني بلادي، وسط ترديد الجمهور لكلمات الاغتية معها،

وأهدت الدكتورة غادر ة جبارة نيابة عن خالد الطوخى، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، درع تكريم للنجمة اللبنانية على حضورها وإحيائها حفلا غنائيا على مسرح الأوبرا الخاص بها.

وفى تصريحات صحفية، قال خالد الطوخى إن قراره بالمشاركة فى الاحتفالات بعيد الشرطة لم يأتى من فراغ وإنما جاء انطلاقاً من حرص الجامعة على المشاركة فى المناسبات الوطنية الكبرى فى إطار المسئولية المجتمعية، حيث لم يعد خافياً على أحد ما تمثله مناسبة عيد الشرطة من أهمية كبرى فى المجتمع وأشار إلى أنه تقرر أيضا توجيه الدعوة لمجموعة من أسر الشهداء لحضور الحفل، وذلك تقديراً لأرواح الشهداء الذين قدموا أروع مثل فى التضحية بأرواحهم فداء للوطن من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وأيضاً حماية الممتلكات العامة فى مواجهة قوى الشر والجماعات الإرهابية المتطرفة .

حفل النجمة كارول سماحة يأتى ضمن برنامج نشاط فنى متنوع أعدته الجامعة بشكل يرضى جميع الأذواق، ويخاطب مختلف الأعمار من خلال مجموعة من الحفلات الغنائية التى من المقرر أن يقوم بإحيائها نخبة من نجوم الغناء فى مصر والعالم العربى، بهدف إثراء الساحة الغنائية، انطلاقاً من أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، التى تمتلك مسرحا يسع 1200 مشاهد، وتم تجهيزه على مستوى عال من حيث أجهزة الصوت وأدوات الإضاءة، ووسائل إدارة المسرح، وفق أحدث التقنيات المستخدمة فى هذا المجال.

