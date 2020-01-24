شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أحمد سعد يهدى الشرطة فى عيدها أغنية "يا بلادى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم أحمد سعد على تقديم أغنية تحمل عنوان "يا بلادي"، ليحتفل بها مع جمهوره في احتفالات عيد الشرطة، والأغنية من كلمات أحمد إبراهيم وألحان أحمد سعد وتوزيع أشرف البرنس، وقام أحمد بطرحها عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وذلك مساء اليوم الجمعة.

وأكد أحمد سعد في تصريحات صحفية، إنه يهدي هذه الأغنية إلى وطننا مصر، إضافة إلى إنه يهديها للشعب والجيش والشرطة، الذي يشاركها الإحتفال بعيدها.





ونشر أحمد وعمرو سعد مؤخرا فيديو على تطبيق تيك توك، اثار إعجاب متابعى التطبيق وحقق مشاهدات كبيرة، وتحول أحمد سعد لعمرو سعد فى فيديو فكاهى ظهر فيه أحمد سعد وهو يقول: "أنا بجد زهقت.. أحمد سعد اتجوز.. أحمد سعد اتطلق.. خلاص أنا لازم اتغير"، وفجأة يتحول إلى "عمرو" أخوه، ويردد "عمرو" إيه القرف اللى جوايا دا.

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ويتعاون المطرب أحمد سعد مع الشاعر الغنائي عبد الله حسن، في أغنية "سينجل" جديدة بعنوان "في ناس"، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على يوتيوب، وطرح سعد مؤخرًا أغنيته الجديدة "مامى كوسا"، مع الموزع الموسيقى حسن الشافعي، والمطرب كنكة عضو فريق "المدفعجية"، وهي من كلمات إسلام كنكة، ومنة عدلى القيعى، ومن ألحان إسلام كنكة، وأحمد سعد، وخالد عصام الدين، والفيديو كليب من إخراج أحمد القيعى، وتم تصويرها فى قصر المانسترلى.

من ناحية أخرى يتعاون المطرب أحمد سعد مع الموزع الموسيقي عمرو الخضري لأول مرة، في أغنية جديدة من كلمات محمد المصري، وألحان وليد سامي، ومن المقرر أن يتم تسجيل الأغنية خلال الفترة المقبلة، ولم يستقر على اسمها حتى الآن، حسبما أكد عمرو الخضري لـ"الخليج 365".