شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحمد صلاح حسنى ونسرين طافش فى كواليس " ختم النمر "باليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان أحمد صلاح حسنى والفنانة نسرين طافش تصوير المشاهد الخارجية لمسلسل "ختم النمر" باليونان، وذلك بالتزامن مع عرضه على شاشة ON E حيث انطلق العمل يوم السبت الماضي، وبدأ الثنائي تصوير المشاهد باليونان قبل يومين، ومقرر الانتهاء منها منتصف الأسبوع والعودة الى القاهرة لاستكمال تصوير باقي المشاهد حيث يتبقى أسبوعين بالقاهرة ويتم الانتهاء من العمل بالكامل.

ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى.

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أسرة ختم النمر فى اليونان

"ويخوض أحمد صلاح حسنى بـ"ختم النمر" البطولة الأولى فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم العديد من الأعمال الناجحة خلال الفترة الماضية، آخرهم مسلسل "حكايتى" مع الفنانة ياسمين صبرى العام الماضى، ويشارك فى بطولة مسلسل "ختم النمر" كل من عفاف شعيب، إسلام جمال، جميل برسوم، ميرهان حسين، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج سينرجى.

"ختم النمر" يسجل التجربة الثانية للفنانة نسرين طافش فى الدراما المصرية بعدما قدمت أولى تجاربها عبر مسلسل "ألف ليلة وليلة" عام 2014 تأليف محمد ناير وإخراج رؤوف عبد العزيز وشاركت فى بطولته إلى جانب شريف منير ونيكول سابا وأمير كرارة وآسر ياسين وهنا الزاهد وقيس شيخ نجيب وعائشة بن أحمد محمد عبد الرحمن توتا وعدد كبير من الفنانين.