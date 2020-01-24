شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس يجسد شخصية جعفر بن أبى طالب فى مسلسل " خالد بن الوليد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسافر الفنان أحمد فلوكس يوم الثاني من فبراير، إلي العاصمة الأردنية عمان، لتصوير دوره في مسلسل " خالد بن الوليد"، حيث يجسد فلوكس شخصية الصحابي " جعفر بن أب طالب" الذي استشهد في غزوة مؤتة.

ومن جانبه قال فلوكس أنه يشارك في المسلسل كضيف شرف، حيث أن دوره يقتصر علي مشهد واحد فقط ، هو مشاركة "جعفر" في غزوة مؤتة، عندما قطع ذراعه الأول فحمل راية جيش المسلمين بذراع الثاني، فقطع الذراع الثاني، فرفض أن تسقط الراية علي الأرض وظل ممسك بها بعنقه وكتفه حتي استشهد .

ورفض الفنان أحمد فلوكس تقاضي أجر عن هذه المشاركة، نظرا للصداقة القوية التي تجمعه بالنجم عمرو يوسف بطل المسلسل والمخرج رؤف عبدالعزيز .

ويشارك فى المسلسل كل من بيومى فؤاد، حمدى الوزير، سوسن بدر، يوسف شعبان، وسيتم الإعلان عن أسماء باقى الممثلين خلال الأيام المقبلة، خاصة أن المسلسل يضم أكثر من 130 ممثلا، كما وضعت له شركة سينرجى ميزانية ضخمة كى يظهر المسلسل بشكل يليق بمكانة المصريين فى الوطن العربى.

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وكان النجم عمرو يوسف قد خضع لتدريبات مكثفة على ركوب الخيل والضرب بالسيوف والأكشن وخوض المعارك فى الصحراء على يد مختصين أجانب، بالإضافة إلى تدريبات بدينة جسمانية لتظهر قوته فى شخصية "خالد بن الوليد"، حيث إنه كان من أعظم المحاربين فى تاريخ الإسلام.

ويعد مسلسل "خالد بن الوليد" بمثابة التعاون الثانى الذى يجمع إسلام حافظ بالمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا سويا نجاحا كبيرا بمسلسل قمر هادى بطولة النجم هانى سلامة، وهادى الجيار، ويسرا اللوزى.