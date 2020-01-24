شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة عن زوجها وليد مصطفى: حظي حلو .. زوجى يحترمنى ويقدر عملي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة اللبنانية كارول سماحة، حظي حلو ان متزوجة من وليد مصطفي، لأنه زوج يحترم المراة ويحترم عملي، وبيحب المراة الناجحة مش الكسولة، وانا بعمل واجباتي في بيتي، وفي تفاهم بينا كبير، وهو اكيد موجود في الحفل اليوم ولكن بيكون قي توتر عند حضوره حفل لي في المسرح لكنه مش خوف، وحرصت النجمة اللبنانية على تقديم التحية والإشادة لزوجها وعائلتها التى حرصت على حضور الحفل في مسرح الأوبرا وسط فرحة عارمة وتسقيف حار من الجمهور.

وأضافت خلال حفلها المقام بأوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الشهرة خليت حياتي اكتر مراقبة وبتحاسب علي كل تصرفاتي، لكن انا مش بفكر في الشهرة عشان اعرف اعيش حياتي الطبيعية، واتعامل حتي في مدرسة ابنتي بشكل طبيعي ذي اي شخص عادي.

وقالت النجمة اللبنانية كارول سماحة، قلبي بيوجعني علي ما يحدث في لبنان، واشعر ان هذه المرة اسوء من كل المرات السابقة ، ومبقتش قادرة افتح التليفزيون اشوف وجع الناس الغلابة، والقضاء علي الفساد هياخد وقت كبير، وحزينة ان اللبنانين اصبح عددهم اكبر بره البلد.

واضافت، كارول سماحة علي هامش حفلها بأوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وانا عدلت النشيد الوطني اللبناني في أغنيتي وبشكل غير رسمي، تكريما للمرأة اللبنانية، لابراز دور المرأة اللبنانية تجاه بلدها وكيف تعبت وكيف تحارب من اجل وطنها مثل الرجل.

وتابعت، انا من زمان نفسي اعمل اغاني للاطفال ولكن دايما المشاكل بتكون في الانتاج ودعم لهذا المشروع، واكيد حابة اعملهم اغاني او مسرح خاص بهم.

واستكملت، انا دايما عندي قبول لاي عرض مغري في الدراما، والشحرورة كان سيرة ذاتية، ولكن الفرص اللي بتيجي مش كلها مناسبة ومفيش نصيب في الفترة السابقة، لكن انا لو في حاجة كويسة فانا موجودة.

وكانت النجمة اللبنانية كارول سماحة،قالت، لا اشعر بالغربة في مصر فانا بيتي هنا وزوجي وأولادي، ورغم ان لبنان هي بلدي الاول لكن حتي اصحابي هنا في مصر وبعتبرها بلدي الثاني واثرت في كتير، وانا يعتبر تربيت بها واصبحت جزء من حياتي، مؤكدة انها: انا دوبت في مصر وبحبها كتير.

واضافت، علي هامش حفلها بإوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، دي مش اول مرة اغني هنا في اوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، وانا قدمت حفل منذ ٣ سنوات وكانت جميلة جدا، واليوم مختارة عدد من الاغاني المتنوعة ما بين ما بين المصري واللبناني واغاني طربية ايضا.

وعن حفلها بالهولوجرام مع العندليب، قالت، كانت حفلة عظيمة جدا وكانت اول حفل بطريقة الهولوجرام فكانت مسؤولية كبيرة عليا باني اقدم اغاني تليق بالفنان الراحل عبد الحليم حافظ، وانا بعتبر هذا الحفل نقطةمهمة جدا في مسيرتي المهنية.

وعن حفلها بموسم الرياض قالت، كانت صدمة ايجابية بالنسبالي بعد ما اتفاجأت بأن الجمهور السعودي حافظ الاغاني، ولديهم حب وزوق بالسمع سواء باللهجات اللبنانية او المصرية، وبالرغم اني لم اغني باللهجة الخليحية الا انهم حبوني ومكنش، شرط اغني باللهجة الخليجية.

وكانت النجمة اللبنانية كارول سماحة وصلت إلى مقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بصحبة زوجها الدكتور وليد مصطفي رجل الأعمال، لإحياء حفلها الغنائى على خشبة مسرح الأوبرا الخاصة بها، تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

وفى تصريحات صحفية، قال خالد الطوخى إن قراره بالمشاركة فى الاحتفالات بعيد الشرطة لم يأتى من فراغ وإنما جاء انطلاقاً من حرص الجامعة على المشاركة فى المناسبات الوطنية الكبرى فى إطار المسئولية المجتمعية، حيث لم يعد خافياً على أحد ما تمثله مناسبة عيد الشرطة من أهمية كبرى فى المجتمع وأشار إلى أنه تقرر أيضا توجيه الدعوة لمجموعة من أسر الشهداء لحضور الحفل، وذلك تقديراً لأرواح الشهداء الذين قدموا أروع مثل فى التضحية بأرواحهم فداء للوطن من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وأيضاً حماية الممتلكات العامة فى مواجهة قوى الشر والجماعات الإرهابية المتطرفة .

ويأتى الحفل أيضا على هامش الاحتفالات بعيد الشرطة، وبهذه المناسبة وجهت الجامعة الدعوة لمجموعة من رجال الشرطة لحضور هذا الحفل الذى يعد أول نشاط فنى يتم تنظمه خلال العام الجديد تزامناً مع الاحتفالات بعيد الشرطة التى تأتى انطلاقاً من حرص الجامعة على المشاركة فى المناسبات الوطنية الكبرى وفى اطار انشطة المسئولية المجتمعية وفى مقدمتها "عيد الشرطة" الذى يمثل أهمية كبرى فى المجتمع وهو ما دفع إدارة الجامعة أيضاً الى توجيه الدعوة لمجموعة من أسر الشهداء لحضور الحفل وذلك تقديراً لأرواح الشهداء الذين قدموا اروع مثل فى التضحية بأرواحهم فداء للوطن ومن أجل تحقيق الامن والاستقرار فى مواجهة قوى الشر والجماعات الارهابية المتطرفة.

حفل النجمة كارول سماحة يأتى ضمن برنامج نشاط فنى متنوع أعدته الجامعة بشكل يرضى جميع الأذواق، ويخاطب مختلف الأعمار من خلال مجموعة من الحفلات الغنائية التى من المقرر أن يقوم بإحيائها نخبة من نجوم الغناء فى مصر والعالم العربى، بهدف إثراء الساحة الغنائية، انطلاقاً من أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، التى تمتلك مسرحا يسع 1200 مشاهد، وتم تجهيزه على مستوى عال من حيث أجهزة الصوت وأدوات الإضاءة، ووسائل إدارة المسرح، وفق أحدث التقنيات المستخدمة فى هذا المجال.

ويقام الحفل على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر، والذى يسع ١٢٠٠ مشاهد ومجهز على مستوى عال من حيث أجهزة الصوت وأدوات الاضاءة ووسائل إدارة المسرح وفق أحدث التقنيات المستخدمة فى هذا المجال.













































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