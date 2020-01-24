شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تصل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لإحياء حفلها الغنائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفى تصريحات صحفية، قال خالد الطوخى إن قراره بالمشاركة فى الاحتفالات بعيد الشرطة لم يأتى من فراغ وإنما جاء انطلاقاً من حرص الجامعة على المشاركة فى المناسبات الوطنية الكبرى فى إطار المسئولية المجتمعية، حيث لم يعد خافياً على أحد ما تمثله مناسبة عيد الشرطة من أهمية كبرى فى المجتمع وأشار إلى أنه تقرر أيضا توجيه الدعوة لمجموعة من أسر الشهداء لحضور الحفل، وذلك تقديراً لأرواح الشهداء الذين قدموا أروع مثل فى التضحية بأرواحهم فداء للوطن من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وأيضاً حماية الممتلكات العامة فى مواجهة قوى الشر والجماعات الإرهابية المتطرفة .

ويأتى الحفل أيضا على هامش الاحتفالات بعيد الشرطة، وبهذه المناسبة وجهت الجامعة الدعوة لمجموعة من رجال الشرطة لحضور هذا الحفل الذى يعد أول نشاط فنى يتم تنظمه خلال العام الجديد تزامناً مع الاحتفالات بعيد الشرطة التى تأتى انطلاقاً من حرص الجامعة على المشاركة فى المناسبات الوطنية الكبرى وفى اطار انشطة المسئولية المجتمعية وفى مقدمتها "عيد الشرطة" الذى يمثل أهمية كبرى فى المجتمع وهو ما دفع إدارة الجامعة أيضاً الى توجيه الدعوة لمجموعة من أسر الشهداء لحضور الحفل وذلك تقديراً لأرواح الشهداء الذين قدموا اروع مثل فى التضحية بأرواحهم فداء للوطن ومن أجل تحقيق الامن والاستقرار فى مواجهة قوى الشر والجماعات الارهابية المتطرفة.

حفل النجمة كارول سماحة يأتى ضمن برنامج نشاط فنى متنوع أعدته الجامعة بشكل يرضى جميع الأذواق، ويخاطب مختلف الأعمار من خلال مجموعة من الحفلات الغنائية التى من المقرر أن يقوم بإحيائها نخبة من نجوم الغناء فى مصر والعالم العربى، بهدف إثراء الساحة الغنائية، انطلاقاً من أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، التى تمتلك مسرحا يسع 1200 مشاهد، وتم تجهيزه على مستوى عال من حيث أجهزة الصوت وأدوات الإضاءة، ووسائل إدارة المسرح، وفق أحدث التقنيات المستخدمة فى هذا المجال.

ويقام الحفل على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر، والذى يسع ١٢٠٠ مشاهد ومجهز على مستوى عال من حيث أجهزة الصوت وأدوات الاضاءة ووسائل إدارة المسرح وفق أحدث التقنيات المستخدمة فى هذا المجال.





































































Advertisements



































































































































