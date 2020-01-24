شكرا لقرائتكم خبر عن قبل إقامته بأيام .. تعرف على أحدث مفاجآت حفل توزيع جوائز "Grammy " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن حفل توزيع جوائز الجرامي "Grammy " سيضم عددا كبيرا من المفاجآت التي يرغب القائمون على الحفل أن يكشفوا عنها علي فترات متباعدة قبل إقامته، و كانت أحدث هذه المفاجآت هي تقديم النجمتين تانيا تاكر وبراندي كارليل "دويتو" غنائى خلال الحفل، وتقديم استعراض مميز تشعلان من خلاله الأجواء.

ولم يقتصر دور النجمتين علي تقديم " دويتو "غنائي راقص فقط بل تشارك النجمتين ايضا في تقديم إحدي الجوائز في حفل توزيع جوائز Grammy لعام 2020 و الذي ينتظره الملايين حول العالم .

وقد أعلن القائمون علي حفل توزيع جوائز Grammy لعام 2020 و الذي ستقدم فقراته النجمة العالمية إليشيا كيز ، و المقرر إقامتها فى 26 يناير الجاري بالولايات المتحدة الأمريكية عن عدد كبير من النجوم الذين سيشاركون بالحفل ، و أبرزهم النجمة العالمية ديمي لوفاتو التي قررت أن تجعل عام 2020 الافضل لاستعادتها لنشاطها الفني ، كما شفت لوفاتو أنها ستقدم النشيد الوطني في بطولة Super Bowl لعام 2020 و هو الحدث الذي ينتظره الملايين حول العالم و من المقرر إقامته يوم الاثنين 3 فبراير المقبل.

كما تشارك ايضا بالحفل جرامي لعام 2020 النجمة العالمية إريانا جراند التي تحظي بشعبية جارفة حول العالم ،وتضم ايضا قائمة النجوم المشاركين من حفل توزيع جوائز Grammy كل من بيلي إيلي و كاميلا كابيلو ، و فريق jonas brothers ، و ليزو و جون ليجاند ، و غيرهم الكثيرين .

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