شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو بيومى: لا نملك سينماتيك للحفاظ على الأرشيف المصور فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
وقال بيومي إن الوصول إلى الأرشيف الذي استخدمه كان صعبا لأن في مصر لا يوجد سينماتيك أو طرق للحفاظ على الأفلام، وعلى الرغم من صعوبته إلا أنه استطاع الوصول لأرشيف كبير لكنه لم يستخدمه بالكامل، موضحا أن الصعوبة الأكبر هى فى بلورة الفكرة وبناء الفيلم.
وأوضح بيومي أن فكرة الفيلم جاءت نتيجة ارتباطه بالميدات بحكم السكن ولما علم بنقل التمثال بدأ فى البحث والتوثيق لشهادات المسئولين عن عملية النقل وتتبع رحلة التمثال في نقله من الليل للصباح ولم يكن في باله تحويل الأمر إلى فيلم ووقتها.
ويناقش فيلم رمسيس راح فين قصة حياة تمثال الملك رمسيس الثاني، وربط أماكن وجود التمثال بالفترات السياسية المختلفة وعلاقتها بحياة بيومي والبحث عن الهوية المصرية، واعتمد معظم تصوير الفيلم على منطقة حي السكاكيني حيث يقطن وعلى الصور الوثائقية للمنطقة في هذه الفترة.
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