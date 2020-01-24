شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود يشارك فى تحدى اجتماعى جديد على فيس بوك.. و"روش" على انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمي مينا مسعود، على المشاركة في التحدي الاجتماعي الجديد dolly parton challenge، الذي شارك فيه عدد كبير من نجوم ومشاهير هوليوود، وهو عبارة عن ملصق به أربعة صور مختلفة لكل تطبيق، ويشارك مسعود في التحدي بإربعة صور مختلفة لكل تطبيق من "فيس بوك، ولينكيد أن، وانستجرام، ويندر".

وجاءت الصورة التي نشرها مسعود في خانة تطبيق الفيس بوك "اجتماعية"، وصورة تطبيق لينكيد أن "كلاسيكية" وهو يرتدي بدلة، بينما جاءت صورة تطبيق انستجرام وهو يرتدي ملابس مختلفة، وظهر في الصورة الاخيرة من تطبيق تيندر وهو عاري من الأعلى، كونه تطبيق للتعارف بين الشباب.

شارك مسعود مؤخراً في بطولة فيلم علاء الدين، وحقق إيرادات فى شباك تذاكر السينما العالمية وصلت إلى 874 ملايين دولار أمريكى حول العالم، ليسجل الأعلى إيرادًا فى تاريخ ويل سميث السينمائى، وهو ما دفع النجم الكبير لتوجيه كلمة شكر لكل جمهوره فى أنحاء العالم بكل اللغات، حيث قال شكرًا باللغة العربية والروسية والفرنسية وغيرها من اللغات.



تحدي مينا مسعود

الفيلم الذى يعد إعادة لإنتاج الفيلم الكرتونى الشهير Aladdin فى نسخة سينمائية حية، والذى طُرح تجاريًا عام 1992، ليحقق بذلك إيرادات بقيمة تفوق 3 أضعاف ميزانيته والتى تقدر بـ183 مليون دولار، و تدور أحداث الفيلم عن علاء الدين طفل شوارع يعيش فى مدينة كبيرة مزدحمة مع صديقه المخلص القرد "آبو"، ليصادف فى المدينة الأميرة ياسمين ويحبها، ويذهب إلى السجن ويتورط فى مؤامرة لحكم الأرض من تخطيط مستشار السلطان "جعفر" بمساعدة مصباح غامض.