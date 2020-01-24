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شكرا لقرائتكم خبر عن أغانى جديدة لـ فؤش وأمانى السويسى بتوقيع محمد رفاعى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجتمع الشاعر والملحن محمد رفاعي مع المنتج فهد زاهد، الذى حقق مؤخرا نجاحا كبيرا من المطربيين من أجل الاستقرار على المشاريع الغنائية التى تجمع بينهم، ومن ضمنها أغنية "انت اختياري" للنجم محمد فؤاد الذى انتهى من تسجيلها، ومن المقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة، والذى يراهن عليه فهد باعتباره نجما له اسمه في سوق الغناء في مصر والوطن العربي، ويقدمه بشكل جديد ومختلف عن أعماله السابقة، كما تم الاتفاق على مشاريع غنائية مع المطربة التونسية أماني السويسي بتوقيع الشاعر والملحن محمد رفاعي أيضا الذي يقدمها بشكل جديد، نظرا لما تمتلكه من صوت قوي، بالإضافة إلى مشاريع غنائية أخرى تحمل العديد من المفاجآت ولم يتم الافصاح عنها حتى الآن كما أكد رفاعى.
محمد فؤاد ومحمد رفاعى وفهد زاهد
الشاعر محمد رفاعى وفهد زاهد
محمد رفاعى وفهد زاهد
ومن ناحية أخرى يتعاون الشاعر محمد رفاعى مع المطربة نانسى عجرم فى أغنية جديدة، ضمن ألبومها الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة وهى من توزيع هادى شرارة وألحان وليد سعد، ويقدمها رفاعى بشكل جديد ومختلف عن أغانيها السابقة وتحمل طابع الرومانسى كما أكد فى تصريحات خاصة سابقا لـ"الخليج 365".
ويتعاون أيضا محمد رفاعى مع المطرب فضل شاكر فى أغنية جديدة تحمل اسم "غيب"، من توزيع أحمد إبراهيم وألحان وليد سعد، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.
ومنذ بداية انطلاق محمد فؤاد فى عالم الغناء أحدث طفرة ونقلة بسبب اختلاف شكل ونمط الأغانى من حيث الموسيقى والغناء وحتى تصوير الفيديو كليب، مما أثر فى الجمهور بشكل كبير، فكان لأغنياته السبب فى خلق حالة من الحب والرومانسية بين الأشخاص، مثل، "الحب الحقيقى"، "حيران"، "فاكرك يا ناسينى"، "معقول"، "أنا لو حبيبك"، "خدنى الحنين"، "حبيبى يا"، "طمنى عليك"، وغيرها من الأغنيات التى لا يمكن احصائها، فمشواره مليئ بالأغانى الناجحة التى أثرت فى جمهوره وعلقت فى الأذهان.
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