شكرا لقرائتكم خبر عن السقا يشارك شيرين رضا حملتها للتوعية بالحيوانات ويتحدى العريان وهند صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت النجمة شيرين رضا، حملة للتوعية بالحيوانات، والتعامل معها بشكل جيد، بعد انتشار الكثير من الحوادث مؤخراً بالاعتداء على حيوانات في مقاطع فيديو مختلفة.

وقرر النجم أحمد السقا ، قبول التحدي الذي وجهته له شيرين رضا، بنشر صورة له مع حيوانه المفضل، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، وكتابة رسالة توعية بالحيوانات، وتحدي بعض من النجوم للسير على خطى الحملة بالترويج بمناهضة الاعتداء على الحيوانات.

ووجه السقا ، التحدي لكلاً من النجمة التونسية هند صبري، والمخرج محمد سامي، والمخرج طارق العريان، لقبول التحدي ونشر صورهم مع حيواناتهم المفضلة وتوجيه رسالة للتوعية بالحيوانات عبر حساباتهم الرسمية.

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وينتهي النجم أحمد السقا من تصوير أحداث فيلم "العنكبوت"، خلال الايام القليلة القادمة، والذي يلعب بطولته مع كل من منى زكى وظافر العابدين ويسرا اللوزى ومحمد لطفى وغيرهم ومن تأليف محمد ناير واخراج أحمد نادر جلال، وينافس به خلال موسم عيد الفطر المقبل، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا فى أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.

"العنكبوت"، من بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين، بالإضافة إلى كل من الفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

وتعد الفنانة شيرين رضا من أكبر الداعمين لحقوق الحيوان فى مصر، حيث وجهت نداء إلى المسئولين للنظر في إصدار قانون للرفق بالحيوان، وغردت شيرين، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "نداء إلى المسئولين برجاء النظر في إصدار قانون للرفق بالحيوان وإيجاد مأرب وإطعامها ومنع أذيتها، الرفق بالحيوان هو مفهوم إنساني غايه في الحساسية، فيجب أن نفكر فيما لا يستطيع أن يشتكي أو يعبر عن أوجاعه وألمه أو جوعه".