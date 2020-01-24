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فيديو .. ماذا قال محمود حميدة فى ذكرى الاحتفال بميلاد يوسف شاهين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمود حميدة في ثلاثة أفلام من سينما يوسف شاهين هي: (المصير والمهاجر وإسكندرية نيويورك)، وفي الاحتقال بذكري ميلاده التي أقيمت بمركز الإبداع الفني قال بطل أفلام شاهين كلمة عنه، أكد فيها قيمته كمخرج، وقال أيضا خلال كلمته: "يوسف عاش طوال حياته لديه حالة من حالات الدهشة الدائمة مثل طفل، وحتى ملامح وجهه طفولية تحمل الكثير من البراءة".

 

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الاحتفال بذكري ميلاد يوسف شاهين حضرها المخرج أشرف فايق والأب بطرس دانيال، والفنانة رجاء حسين والفنانة سهير المرشدي والفنان سيف عبد الرحمن.

 

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الاحتفالية يقدمها نادي السينما الأفريقية بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية بمركز الأبداع بحضور الفنانة سلوى محمد علي عضو اللجنة العليا للمهرجان، ومقدمة الاحتفالية وسيد فؤاد رئيس المهرجان، وعزة الحسيني مدير المهرجان، والمنتج السينمائي جابي خوري، ويتم عرض فيلم هاملت الإسكندراني حول علاقة شاهين بهاملت وهو عرض عالمي أول للفيلم إخراج مني غندور كما يتم عرض فيلم شاهين المرمم حديثا (عودة الأبن الضال).

 

كما يتضمن برنامج عروض الأفلام في أفريقيا (الأرض) (باب الحديد) (هاملت الإسكندراني)، في (ناميبيا، أوغندا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، السودان، بروندي، تنزانيا، كينيا، مالاوي، توجو ومصر).

 

وفي مصر يتم عرض فيلمي (هاملت الإسكندراني) (عودة الأبن الضال ) فى 15 محافظة داخل مصر اليوم الجمعة 24 يناير بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة.

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