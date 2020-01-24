شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تكرم أبطال "جى بى إس" بعد فوزهم بجائزة أفضل عرض بـ"المسرح العربى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم المسرح الوطنى الجزائرى بالتعاون مع الديوان الوطنى لحقوق المؤلف، حفلا لتكريم فرقة المسرح الجزائرى على تتويج مسرحية "جى. بي. إس" للمخرج محمد شرشال: بجائزة الشيخ سلطان القاسمى كأفضل عرض عربى متكامل لعام 2019 بمهرجان المسرح العربي، وذلك غدا السبت 25 يناير فى تمام الرابعة مساء بالمسرح الوطنى الجزائرى "محى الدين باش طرزي" وبحضور وزيرة الثقافة الجزائرية مليكة بن دودة.

كان الديوان الوطنى للثقافة و الإعلام بالجزائر، قد هنأ المسرح الوطنى الجزائرى و مخرج العرض محمد شرشال و فريق مسرحية “جى بى إس”، عقب الفوز بجائزة أفضل عمل مسرحى متكامل بمهرجان المسرح العربى فى نسخته الثانية عشرة، والتى احتضنتها المملكة الأردنية الهاشمية من 10 إلى 16 يناير الحالى، ووصف بيان الديوان الوطنى للثقافة والإعلام فوز المسرحية بأنه تقدير حصدته بجدارة واقتدار، واختتم البيان بتمنى المزيد من النجاحات والتتويجات للمسرح الوطنى الجزائرى.

كان العرض المسرحى الجزائرى "جى بى إس" للمخرج محمد شرشال، قد فاز بجائزة سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى لأفضل عمل مسرحى فى مهرجان المسرح العربى بدورته الـ12 بعمان.

وأعلنت لجنة التحكيم التى يرأسها خالد جلال من مصر والمكونة من الدكتورة شذى سالم من العراق ولينا خورى من لبنان والدكتور عادل حربى من السودان وايهاب زاهدة من فلسطين، عن فوز المسرحية فى حفل ختام المهرجان مساء الخميس 16 يناير فى قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافى الملكى بعمان.

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وفى حفل الختام الذى رعاه مندوبا عن وزير الثقافة أمين عام الوزارة هزاع البرارى بحضور سفير دولة الامارات العربية المتحدة أحمد على البلوشى وسفير المملكة المغربية خالد الناصرى ، ورئيس دائرة الثقافة بالشارقة عبدالله بن محمد العويس؛ أعلن أمين عام الهيئة العربية للمسرح، رئيس المهرجان إسماعيل عبدالله عن أن الدورة المقبلة الــ13 لمهرجان المسرح العربي، ستنظم فى المملكة المغربية.

وعقب تسلمه أيقونة الدورة المقبلة الـ13 التى ستقام فى المغرب من أمين عام الهيئة عبر السفير المغربى عن الغبطة والاعتزاز الكبيرين باسم جميع الحضور، معربا عن أمله بأن تكون الدورة المقبلة فى بلاده على مستوى الآداء العالى والنجاح والتفوق الذى سجلته الدورة الـ12 التى اختتمت فعالياتها مساء اليوم فى عمان.

وتم تسليم جائزة مسابقة تأليف النص المسرحى الموجه للكبار وفى نسختها الـ12 والتى فاز بالمركز الاول فيها طه زغلول والمركز الثانى احمد سمير والمركز الثالث عبدالنبى عبادى من مصر، كما تم تسليم جائزة المسابقة العربية للبحث العلمى المسرحى للشباب فى نسختها الرابعة والتى فاز فيها بالمركز الأول الحسين اوعسرى من المغرب وبالمركز الثانى ميسون البشير من السودان والمركز الثالث منى عرفة من مصر. وسلم امين عام الهيئة العربية للمسرح درعى الهيئة التكريميين لامين عام وزارة الثقافة ممثلا عن الوزارة ولنقيب الفنانين الاردنيين حسين الخطيب ممثلا عن النقابة.