رامي مالك في قائمة مقدمي جوائز الأوسكار 2020

ميرنا وليد - بيروت - تحافظ أكاديمية فنون وعلوم الصور، المسؤولة عن توزيع ​جوائز الأوسكار​ للعام الثاني، بإسناد مهمة تسلّم الجوائز إلى الفائزين عن طريق مكرمين من العام الماضي. وتضم قائمة الفائزين بالجوائز الممثل الأميركي من أصول مصرية ​رامي مالك​، الممثلة البريطانية أوليفيا كولمان، والممثل الأميركي ماهرشالا علي، وزميلته ريجينا كينغ.

ويشار الى أن حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ92، المقرر إقامته يوم 9 شباط المقبل، على مسرح دولبي هوليوود، ويغيب عنه للعام الثاني اختيار مقدم رئيسي للحفل. بعد نجاح التجربة في العام الماضي.

ويتصدر فيلم Joker، قوائم الاختيارات ونال 11 ترشيحاً من بينها قائمة أفضل فيلم، ممثل، ومخرج.

وحصل رامي مالك على جائزة أفضل ممثل العام الماضي عن بطولة فيلم Bohemian Rhapsody. ومن المتوقع أن يسلم جائزته إلى يواكين فينيكس عن دوره في فيلم Joker. بينما حصلت أوليفيا كولمان على جائزة أفضل ممثلة، وهي الجائزة المضمونة لرينيه زيلويغر عن بطولة فيلم Judy.

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