بالصورة- بعد شيرين رضا.. أحمد السقا يشارك في حملة التوعية للرفق بالحيوانات ويتحدى

ميرنا وليد - بيروت - إنضم الممثل المصري ​أحمد السقا​ الى الحملة التي بدأتها الممثلة المصرية ​شيرين رضا​ للتوعية بالرفق بالحيوانات، بعد انتشار الكثير من الحوادث مؤخراً بالاعتداء على الحيوانات.

ووافق السقا على قبول التحدي الذي وجهته له شيرين رضا، بنشر صورة له مع حيوانه المفضل، عبر حسابه الشخصي وكتابة رسالة توعية عن الرفق بالحيوانات، وتحدي بعض من النجوم للسير على خطى الحملة للترويج بمناهضة الاعتداء على الحيوانات.

ووجه السقا ، التحدي لكلاً من الممثلة التونسية هند صبري، والمخرج محمد سامي، والمخرج طارق العريان.

الجدير ذكره أن السقا ينتهي من تصوير أحداث فيلم "العنكبوت"، خلال الايام القليلة القادمة، والذي يلعب بطولته الى جانب منى زكي وظافر العابدين ويسرا اللوزي ومحمد لطفي وآخرين ومن تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال، وينافس من خلاله في موسم عيد الفطر المقبل.