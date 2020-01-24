سارة نخلة: "زواجي من احمد عبد الله محمود سبب خسارتي لقب ملكة جمال العرب"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة السورية ​سارة نخلة​ عن ان زواجها من الفنان المصري ​أحمد عبد الله محمود​ كان سببا لخسارتها لقب ملكة جمال العرب، مشيرة الى أن القانون الدولي في مسابقة كأس العالم يمنع عليها الزواج في السنة الأولى.

واضافت سارة انها لن تتزوج مجددا من الوسط الفني بعد انفصالها عن أحمد، كاشفة خلال حلولها ضيفة في برنامج "فنجان قهوة"، الذي يعرض على قناة "صدى البلد" انها لم تحصل بعد على الطلاق، قائلة: "لو أطلقت بالأدب والزوق مكنتش روحت محكمة أسرة"، مضيفة: "اللي بيحب مابيخنش وما يضربش ولا يريد أن يصرف عليا ولا عايز يطلق".

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