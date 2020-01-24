نسرين طافش تبهر المتابعين بإطلالة كاجوال-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة السورية ​نسرين طافش​ صور جديدة لها تألقت من خلالهم، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت نسرين في الصور مرتدية بنطال جينز باللون الأزرق الغامق اضافة الى وايس كاب بنفس اللون، وأكملت اطلالتها الراقية والمميزة بترك شعرها منسدلا على كتفيها.

ونالت صورها اعجاب عدد كبير من المتابعين اللذين اثنوا على اطلالتها معبّرين عن حبهم الكبير لها.

الجدير ذكره ان نسرين كانت نفت مؤخرا خبر حلولها مكان الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس كيدز".

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