كريس هيمسوورث يقلّد كلبه في النوم!-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل العالمي ​كريس هيمسوورث​ مقطع فيديو طريف له على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه وهو يقلّد كلبه في وضعية النوم.

وظهر الكلب الى جانب كريس وهو نائم على الأرض، وقد علّق كريس على الفيديو قائلا: "كنت اعمل على تغيير وضعية نومي مؤخراً عن طريق مراقبة الحيوانات في بيئتها وأرى كيف تنام".

الجدير ذكره ان كريس هيمسوورث كان قد شارك مؤخرا بفيلم Avatar، من بطولة عدد كبير من الممثلين العالميين مثل روبرت داوني جونيور و​سكارليت جوهانسون​.

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