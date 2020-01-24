تراند اليوم : روح السينما في إجازة نصف العام.. في 8 أفلام جديدة

تشهد دور عرض السينما، طرح العديد من الأفلام بها خلال الفترة القليلة المقبلة، لتدخل الأفلام مرحلة منافسة قوية لتحقيق أعلى الإيرادات في إجازة نصف العام الدراسي الدراسي، ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز الأفلام:

لص بغداد

كشف النجم محمد إمام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن عرض فيلمه الجديد “لص بغداد” لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية، بالتزامن مع عرضه في مصر.

ومن المقرر طرح الفيلم فى دور العرض السينمائية يوم 22 من شهر يناير الجارى للمنافسة فى موسم إجازة منتصف العام الدراسى، حيث سيتم توزيع الفيلم على 300 دار على مستوى الوطن العربى، من ضمنها 100 نسخة داخل مصر، لتتيح شركة سينرجى للجمهور مشاهدة الفيلم لأكبر شريحة من جمهور محمد عادل إمام فى الوطن العربى.

أشباح أوروبا

طرحت الشركة المنتجة لفيلم أشباح أوروبا البرومو الخاص بالعمل عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” تمهيدًا لعرضه خلال الفترة القليلة المقبلة في دور عرض السينما.

ويذكر أن فيلم أشباح أوروبا من بطولة “هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، عباس أبو الحسن، أحمد داود، ومن ﺇﺧﺮاﺝ محمد عبد الرحمن حماقي وﺗﺄﻟيف كريم فاروق.

رأس السنة

أعلنت الجهة المنتجة لفيلم فيلم “رأس السنة” عرض الفيلم في دور السينما المصرية ابتداءً من 5 فبراير المقبل، بعد تأجيل عرضه أكثر من مرة.

وتدور أحداث الفيلم حول ليلة واحدة داخل قرية ساحلية سياحية، يجتمع بهذه القرية الطبقة الأكثر ثراءً في المجتمع من أجل الاحتفال برأس سنة 2009؛ ويستمر الصخب والعلاقات تصبح أكثر تشابكًا وتعقيدًا، وما ينكشف من حقائق يغير نظرة الجميع لأنفسهم ومن حولهم إلى الأبد.

“رأس السنة” تأليف محمد حفظي وإخراج صقر في تجربته الأولى، ويقوم ببطولته النجوم إياد نصار وأحمد مالك وبسمة وشيرين رضا وإنجي المقدم وهدى المفتي وعلي قاسم.

دماغ شيطان

استقر صناع فيلم “دماغ شيطان” بطولة النجمة رانيا يوسف على موعد طرحه فى دور العرض السينمائى يوم 22 الشهر الحالى.

ويشارك فى بطولته كل من الفنان باسم سمرة ووليد فواز وسلوى خطاب، عمرو عابد، نادية خيري، ياسر الزنكلوني، أشرف طلبة، علي شوقي، والوجوه الجديدة فتحي صقر، كامل الشافعي، أسامة عبدالله، أحمد خالد، تأليف عمرو الدالي، وإخراج كريم إسماعيل.

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فيلم “دماغ شيطان” يتناول الأحوال الاجتماعية التي مرت بها مصر عقب ثورة 25 يناير، وتدني المستوى العام، وحالة اليأس التي سيطرت على المصريين.

شاومينج

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “شاومينج”، الأفيش الدعائى والرسمى للعمل، استعدادًا لطرحه بالسينمات خلال الفترة القليلة المقبلة، والفيلم يتناول قضية هامة وهى الغش فى الثانوية العامة فى إطار كوميدى ساخر، ويضم الفيلم مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا.

“شاومينج” من بطولة بيومى فؤاد، وصلاح عبد الله، ونشوى مصطفى، وسامى مغاورى، وأحمد حلاوة، ومن الشباب تونى ماهر، وحامد الشراب، وسارة درزاوى، وأحمد سلطان، وطاهر أبو ليلة، وياسر الطوبجى، ومحمود فارس، ومحمد حسنى، وسعاد القاضى، تأليف أشرف حسنى، وإنتاج شركة الجذور، وإخراج شادى أبو شادى.

أسوار عالية

نشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستجرام، بوستر فيلمها الجديد “أسوار عالية” المنتظر عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة ولم تكشف رانيا يوسف عن موعد طرح الفيلم بدور العرض السينمائي، لكنها أكدت على طرحه بدور العرض السينمائي قريبا.

ويقوم ببطولة فيلم أسوار عالية، الفنانة رانيا يوسف وأحمد العوضي ومحمد عطية وتأليف أمل عفيفى وإخراج هشام عيسوى.

وتدور أحداث فيلم أسوار عالية، فى إطار اجتماعى حول مسارات اجتماعية مختلفة داخل المجتمع المصري، متناولة العلاقات المتشابكة بين الطبقات الاجتماعية المختلفة، كما يعرج على تجارة المخدرات وآثارها السلبية في المجتمع والناس.

ريما

انتهى فريق عمل فيلم “ريما” من تصوير مشاهد الفيلم منذ فترة تمهيدًا لطرحه في دور عرض السينما خلال الفترة القليلة المقبلة.

“ريما” بطولة كل من الفنان محمد ثروت، ومايا نصرى، والطفلة ريم عبد القادر، وهالة فاخر، وإيهاب فهمى، وفراس سعيد، ومها نصار، وعلاء مرسى، وأحمد إمام، وآية سليم، ومنى جمال، بجانب ظهور بعض النجوم كضيوف شرف هم، صلاح عبد الله، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، ميدو عادل، والفيلم من تأليف أحمد أنور، و إخراج معتز حسام.

فيلم ماكو

يواصل فريق عمل فيلم “ماكو” تصوير مشاهد العمل تمهيدًا للأنتهاء منه وطرحه خلال الفترة المقبلة في جميع دور عرض السينما.

‎”‎ماكو” هو أول فيلم مصري تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وأحداثه ‏مستوحاة ‏من ‏قصة ‏حقيقية، ‏وهى ‏قصة العبارة “سالم ‏إكسبريس” الشهيرة، عن 8 أفراد من رحلة في أعماق ‏مياه ‏البحر ‏الأحمر، ‏فى مكان مليء ‏بالذكريات.