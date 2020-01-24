أمل بوشوشة مفاجأة مسرح كركلا

متابعة بتجـــــــــرد: فاجأت النجمة أمل بوشوشة الجمهور باعلان انضمامها الى مسرح كركلا العريق وذلك من خلال صورة نشرتها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت وهي تقوم بالتمرينات الخاصة بشخصية “بثينة” في مسرحية “جميل بثينة” مع زميلها النجم سامر اسماعيل.

وكتبت “بوشوشة”، عن المسرحية التي ستعرض على مسرح مرايا ضمن فعاليات “شتاء طنطورة” في محافظة العلا – السعودية، في 13 و 14 و 15 في شباط/فبراير القادم، “يشرفني ان انتمي الى مسرح كركلا العريق وان اجسد شخصية “بثينة” في مسرحية “جميل بثينة” مع زميلي النجم سامر اسماعيل”. وتابعت “اسطورة العشق في العلا هو عمل مسرحي برؤية معاصرة يحمل دعوة للفن والابداع”.

وتعتبر هذه المشاركة الأولى لـ أمل بوشوشة في عمل مسرحي، حيث أنها لم تخض تجربة المسرح من قبل واختارت أن تكون تجربتها الأولى مع مسرح “كركلا” الذي قدم أعماله على أهم مسارح العالم مثل مسرح “الكارنغي هول” في نيويورك، و”الكندي سنتر” في واشنطن، وفي لوس أنجلوس “باسادينا سيفيك سنتر” وغيرها، كما كان للفرقة جولات وصولات في كل العالم العربي.