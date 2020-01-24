جوليا بطرس لوالدها الراحل: وين بلاقيك.. بكرا بحطّك بالصورة!

متابعة بتجــــــــــرد: بعد رحيل والدها السيد خليل بطرس، شاركت الفنانة جوليا بطرس متابعيها على “إنستغرام” صورة مؤثرة جمعتها به، منذ فترة، تترجم حجم محبتها له وافتقادها إليه.

ليس خليل بطرس مجرّد أبٍ لثلاثة أبناء. وليس كغيره من الآباء. فهو والد جوليا وزياد وصوفي بطرس. وهم امتداده. لا ضرورة لتوصيفهم، فأسماؤهم تتحدّث عنهم… وعنه أوّلاً!

رحيل خليل بطرس ليس عابراً… ولن يكون. فهو الرجل الذي أنجب جوليا وزياد وصوفي. لحقَ أحلامهم، آمن بها، قدّسها وحصدها. أورثهم فكره وثقافته، فترجموهما في فنهم. رجل يستحقّ حزناً بليغاً وعميقاً في رحيله. “أبو زياد” صاحب القلب الطيب والأبيض، المحبّ، الآدمي…

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في الحفلة التي أحيتها جوليا في مدينة صور في 21 تموز 2018، بكَتْ على المسرح وأبكت الحاضرين، برسالة مؤثرة وجّهتها إلى والدها حينها وفاءً له. وكشفت أمام الآلاف، وللمرة الأولى، أن أغنية “بكرا شي نهار” هي إهداء لوالدها.

تقول جوليا لوالدها فيها:

“بكرا شي نهار بحكيلَك هالخبرية

عن يلّي صار عن هالحلم بعينيّي

قِصّة مشوار وحدا بيعزّ عليّي

بكرا شي نهار بحكيلَك هالخبرية

وين بلاقيك بكرا بحطّك بالصورة

وبلوّن فيك إيامي بْفَيّا ونورا

روح وخلّيك ضلّك عينيّي زورها…”.