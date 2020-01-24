السعودية تدخل غينيس بأطول عرض للمناطيد المتوهجة

متابعة بتجـــــــــرد: في إنجازٍ جديد للمملكة العربية السعودية، دخلت الهيئة الملكية لمدينة العلا موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وذلك بأطول عرض للمناطيد المتوهجة على مستوى العالم. وشارك في هذا العرض المميز نحو 100 منطاد متوهج زينّوا سماء مدينة العلا التي تقع في منطقة الشمال الغربي من المملكة.

عرض المناطيد المتوهجة الذي أبهر العالم، كان ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة الذي تقيمه العلا للاحتفاء بالفنون، الثقافة، والموسيقى.

شهد العرض مشاركة أكثر من 19 طياراً من من جميع أنحاء العالم، وامتد العرض لمسافة 3000 متر، ليبهر جميع الحاضرين، ويسجل رقم القياسي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

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حضر هذا الحدث الفريد، مندوبون عن موسوعة غينيس العالمية، لمشاهدة عرض المناطيد المتوهجة، والإعلان عن هذا الرقم القياسي الذي ختم الجزء الأول من مهرجان شتاء طنطورة بنهاية رائعة تمثلت بهذه الاحتفالية الضخمة.

وعلّق رئيس الاتحاد السعودي للمناطيد والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عمرو مدني قائلاً: “نحن فخورون بتسجيل هذا الرقم القياسي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية في هذا العرض الرائع للمناطيد التي زينت سماء مدينة العلا بأضوائها، وألوانها المبهرة”.

ولا يزال مهرجان شتاء طنطورة مستمراً حتى 7 مارس في الجزء الثاني منه، إذ يضم مجموعة من الفعاليات الفنية والرياضية، والترفيهية والثقافية.