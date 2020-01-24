المنتج صادق الصبّاح يكشف عن ملحمة شعبية جديدة بطولة تيم حسن

من دمشق، انطلق تصوير الجزء الرابع والأخير من مسلسل “الهيبة الرد” انتاج شركة “صباح أخوان”، إخراج سامر البرقاوي، القصة تحت اشراف الكاتب فؤاد حميرة مع مجموعة من الكتّاب، بطولة النجم تيم حسن ونخبة من الممثلين نذكر منهم: روزينا لاذقاني، عبدو شاهين، أويس مخللاتي، سعيد سرحان وغيرهم، بالاضافة الى الممثلتين القديرتين منى واصف وختام اللحام. كما أن شركة “الصبّاح” وقع اختيارها على النجم عادل كرم والنجمة ديما قندلفت للإنضمام إلى الجزء الرابع المُقرّر عرضه في سباق رمضان ٢٠٢٠.

عن هذا الجزء الجديد، أكد المنتج صادق الصبّاح لـ “تراندينغ” أنه جلس مع فريق العمل ودرس الموقف خاصة أنه سبق وصرّح الى ان المسلسل سيتوقف عرضه في مكان ناجح، لذا قرروا ان يختموا حالة “الهيبة” بالجزء الرابع أو “الملحمة الشعبية” التي تدعى “الهيبة”. وكشف “الصبّاح” الى انه منذ الآن بدأ العمل على ملحمة شعبية جديدة ستكون مفاجأة للجمهور في العام 2021 مع تيم حسن ايضاً.

أما عادل كرم سيطل في الجزء الأخير من “الهيبة” بشخصية “نمر” وهي ضد جبل شيخ الجبل وجمهور تيم حسين سيكرهه بحسب تعبير “كرم”.