أمل بوشوشة مفاجأة مسرح كركلا

فاجأت الفنانة أمل بوشوشة الجمهور باعلان انضمامها الى مسرح كركلا العريق وذلك من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع انستغرام حيث ظهرت وهي تقوم بالتمرينات الخاصة بشخصية “بثينة” في مسرحية “جميل بثينة” مع زميلها النجم سامر اسماعيل.

وكتبت “بوشوشة”، عن المسرحية التي ستعرض على مسرح مرايا ضمن فعاليات “شتاء طنطورة” في محافظة العلا – السعودية، في 13 و 14 و 15 في شباط/فبراير القادم، “يشرفني ان انتمي الى مسرح كركلا العريق وان اجسد شخصية “بثينة” في مسرحية “جميل بثينة” مع زميلي النجم سامر اسماعيل”. وتابعت “اسطورة العشق في العلا هو عمل مسرحي برؤية معاصرة يحمل دعوة للفن والابداع”.

نشير أن أمل بوشوشة هي ممثلة ومغنية ومقدمة برامج جزائرية، لها عدة أعمال غنائية، وأكثر من عشرة أعمال درامية، بالاضافة الى تقديمها ثلاث برامج. ولكن “بوشوشة” لم تخض تجربة المسرح من قبل فهذه تجربتها الأولى مع مسرح “كركلا” الذي قدم أعماله على أهم مسارح العالم مثل مسرح “الكارنغي هول” في نيويورك، و”الكندي سنتر” في واشنطن، وفي لوس أنجلوس “باسادينا سيفيك سنتر” وغيرها. كما كان للفرقة جولات وصولات في كل العالم العربي.

فهل ستنجح امل في وضع حجر أساس لها على خشبة المسرح حيث التفاعل مباشرة مع الجمهور ولا مكان للخطأ مع فرقة عريقة كـ كركلا؟