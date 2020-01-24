محمد عادل إمام يكشف أهم صعوبات فيلم "لص بغداد"

القاهرة - لايف ستايل
احتفل النجم محمد عادل إمام، بالعرض الخاص لفيلمه الجديد "لص بغداد"، بحضور نجوم الفن. وأعرب إمام، عن سعادته بعرض الفيلم في مصر تزامناً بعرضه في أمريكا، متمنياً أن ينال إعجاب جمهوره.
وقال إمام: "واجهنا عدة صعوبات في الفيلم، بسبب مشاهد الأكشن والمطاردات الجديدة من نوعها"، مشيراً إلي أنه استعان بمصممين أكشن من الخارج".
"لص بغداد" يسجل التعاون الثاني بين "سينرجي فيلمز" ومحمد إمام، بعدما قدما سويًا فيلم "ليلة هنا وسرور".
تدور أحداث الفيلم في إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود."لص بغداد"، يشارك في بطولته كل من فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن "توتة".
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