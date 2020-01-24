عرض "3000 ليلة" و" البرج" في المكتبة السينمائية التونسية

يُعرض فيلم التحريك "البرج" للمخرج ماتس غرورد يوم السبت 25 يناير، والفيلم الروائي "3000 ليلة" للمخرجة مي المصري يوم الجمعة 24 يناير، في المكتبة السينمائية التونسية بمدينة الثقافة، ومن المقرر أيضًا أن يحصل فيلم "3000 ليلة" على عرض آخَر بمدينة الثقافة يوم الخميس 23 يناير بقاعة عمار الخليفي.

عن 3000 ليلة

مثّل الفيلم فلسطين ضمن جوائزغولدن غلوب، والأردن ضمن القائمة الأولية المرشحة لـجائزة الأوسكار، لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية لعام 2017 كما فاز بـ 23 جائزة دولية دولية.

وكان الفيلم قد انطلق في دور العرض في العالم العربي بتونس، والإمارات، وفلسطين، وأقيم عرضه العالمي الأول في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، وشارك في أكثر من 50 مهرجان وفاعلية سينمائية بأنحاء العالم.

فيلم "3000 ليلة " هو إنتاج أردني فلسطيني فرنسي لبناني بمشاركة الإمارات، وتقوم شركة MAD Solutions بتوزيعه في العالم العربي؛ ويروي الفيلم قصة مُدرّسة فلسطينية تضع مولودها الأول في سجن إسرائيلي، وتواجه أصعب التحدّيات من أجل حماية ابنها والحفاظ على بصيص من الأمل، ويشارك في بطولة الفيلم ميساء عبد الهادي، ونادرة عمران، ورائدة أدون، وركين سعد، وعبير حداد، وأناهيد فياض، وهيفاء الأغا، وختام إدلبي، وهانا شمعون.

عن البرج

حصل البرج على سبع جوائز خلال مشاركته في العديد من المهرجانات الدولية، ومنها جائزتين من المهرجان الدولي لأفلام الأطفال بشيكاغو، وهما جائزة ليف أولمان للسلام، وجائزة لجنة التحكيم لثاني أفضل فيلم تحريك، وجائزتين من مهرجان لشبونة لأفلام الرسوم المتحركة وهما جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وجائزة أفضل موسيقى تصويرية.

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و "البرج" فيلم تحريك من تأليف وإخراج ماتس غرورد، ويقوم بالأداء الصوتي للشخصيات ليلى نجّار، ومكرم ج. خوري، ومحمد بكري، ومنى حوّا، ومراد حسن، وحنان حلو، وصالح بكري، وشادن كانبورا، وهو إنتاج نرويجي سويدي فرنسي مشترك، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيعه في العالم العربي.

وتدور أحداث الفيلم حول الطفلة وردي صاحبة الـ 11 عامًا، والتي تعيش في مخيم للاجئين الفلسطينيين، وتتعرف على تاريخ عائلتها من خلال قصص يحكيها لها ثلاثة أجيال سابقة من اللاجئين.

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