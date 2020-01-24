علي ربيع يكشف موعد الانتهاء من فيلم "الخطة العامية"

شارك النجم علي ربيع، محمد أمام في احتفالة بالعرض الخاص لفيلمه الجديد "لص بغداد"، وذلك بأحد المولات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر.



وقال علي ربيع، إنه يواصل تصوير أحداث فيلمه الجديد "الخطة العامية"، مع الفنان محمد عبدالرحمن.



وكشف ربيع، عن موعد الانتهاء من تصوير الفيلم، وقال أوشكنا على الانتهاء ولم يتبق لنا سوى 10 أيام فقط.



«الخطة العامية» بطولة محمد عبد الرحمن وعلي ربيع وغادة عادل وعمرو عبد الجليل وهو من إخراج معتز التونى. وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا علي ربيع بشكل مختلف في "فكرة بمليون جنيه" Advertisements الفنان علي ربيع ينشر صورة جديدة له من داخل الأستوديو

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