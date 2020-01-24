محمد دياب وشقيقيه يحققون حلم والدهم المؤجل

قرر المخرج محمد دياب، تحقيق حلم والده المؤجل بمساعدة شقيقيه الكاتبين شيرين وخالد دياب.‏ونشر محمد دياب عبر حسابه الخاص على Facebook، صورة من غلاف كتاب "نحن والقمر" وهو مجموعة من أشعار والده المجمعة، وكتب ‏معلقًا على الصورة: " فيه تفسير بسيط إن إحنا التلاته طلعنا مؤلفين ومخرجين وعندنا شغف بكل أشكال الفنون، إننا أولاد عبد الحميد ‏دياب، بابا هو الفنان الأصلي في العيلة، الرسام والشاعر والمؤلف، والدكتور في زمن آخر وظروف تانية بابا كان هيختار يبقى شاعر ‏و بس، إنما كالعادة ظروف الحياة مش بتخلي معظم الناس تاخد الاختيارات اللي حبينها".‏

تابع: " محدش فينا إحنا التلاتة اتخرج من كلية فنية بس لما واحد ورا واحد فينا قرر يسيب شغله اللي درسه عشان نجري ورا شغفنا ‏كان بابا في ضهرنا وساعد إنه يخلق ظروف تخلينا نقدر نحقق أحلامنا اللي هو مقدرش يحققها. الكتاب ده حلم مؤجل من سنين، ‏أشعار مكتوبة علي روشتات وورق مناديل وفواتير وتذاكر مترو، وورق جرايد".‏

أضاف محمد دياب: " فيها اللي اتكتب وبابا في الكلية وعلى الجبهة في 73 وفيها اللي اتكتب من شهر، فيها اللي عن مصر وسوريا ‏وفلسطين والعراق والسودان. مفيش هدية شوفنا إننا نقدمها لبابا أحلى من إننا نجمع اللي كتبه ونشاركه مع الناس عشان يتعرفوا علي ‏الإنسان العظيم اللي هو أبونا، محمد وخالد وشيرين دياب".‏

اختتم محمد دياب: " للي يحب يشاركنا توقيع الديوان يوم 26 يناير الساعه 5 معرض الكتاب، دار دوّن".‏

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