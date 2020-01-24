محمد دياب وشقيقيه يحققون حلم والدهم المؤجل

القاهرة - لايف ستايل
قرر المخرج محمد دياب، تحقيق حلم والده المؤجل بمساعدة شقيقيه الكاتبين شيرين وخالد دياب.ونشر محمد دياب عبر حسابه الخاص على Facebook، صورة من غلاف كتاب "نحن والقمر" وهو مجموعة من أشعار والده المجمعة، وكتب معلقًا على الصورة: " فيه تفسير بسيط إن إحنا التلاته طلعنا مؤلفين ومخرجين وعندنا شغف بكل أشكال الفنون، إننا أولاد عبد الحميد دياب، بابا هو الفنان الأصلي في العيلة، الرسام والشاعر والمؤلف، والدكتور في زمن آخر وظروف تانية بابا كان هيختار يبقى شاعر و بس، إنما كالعادة ظروف الحياة مش بتخلي معظم الناس تاخد الاختيارات اللي حبينها".
تابع: " محدش فينا إحنا التلاتة اتخرج من كلية فنية بس لما واحد ورا واحد فينا قرر يسيب شغله اللي درسه عشان نجري ورا شغفنا كان بابا في ضهرنا وساعد إنه يخلق ظروف تخلينا نقدر نحقق أحلامنا اللي هو مقدرش يحققها. الكتاب ده حلم مؤجل من سنين، أشعار مكتوبة علي روشتات وورق مناديل وفواتير وتذاكر مترو، وورق جرايد".
أضاف محمد دياب: " فيها اللي اتكتب وبابا في الكلية وعلى الجبهة في 73 وفيها اللي اتكتب من شهر، فيها اللي عن مصر وسوريا وفلسطين والعراق والسودان. مفيش هدية شوفنا إننا نقدمها لبابا أحلى من إننا نجمع اللي كتبه ونشاركه مع الناس عشان يتعرفوا علي الإنسان العظيم اللي هو أبونا، محمد وخالد وشيرين دياب".
اختتم محمد دياب: " للي يحب يشاركنا توقيع الديوان يوم 26 يناير الساعه 5 معرض الكتاب، دار دوّن".
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