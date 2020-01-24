صور: نانسي عجرم ترفع شارة النّصر والتعليقات جارحة

بعد غياب ثلاثة أسابيع تلت الجريمة التي وقعت في بيتها، أعلنت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، عودتها لنشاطها الفني، حيث ستحيي حفلة بمناسبة يوم الحب في 28فبراير المقبل، إلى جانب الحفل المقرر لها في جدة بتاريخ 2 أبريل القادم.

كما أنّها ستصوّر الحلقة الأخيرة من برنامج "ذا فويس كيدز" في 7 مارس، بالإضافة للتصوير فيديو كليب جديد.

وبالتزامن مع الإعلان عن حفلتها، نشرت نانسي صوراً لها وهي ترتدي فستاناً أحمر، وترفع راية النصر.

وكانت الصور قد التقطتها كدعاية لـ"ذا فويس كيدز"، إلا أنّ ما حصل في منزلها، حال دون نشرها الصّور، لتعود وتنشرها مساء أمس وتحدث ضجّة كبيرة.

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فقد رأى محبّو نانسي في الصّور، انتصاراً من الفنانة على الظروف الأليمة التي تعيشها، خصوصاً أنّ نشرها تزامن مع خضوع زوجها لأوّل جلسة تحقيق، وتجديد منعه من السفر.

أما منتقدو نانسي، فاعتبروا أنّ الصور تستفزّ عائلة القتيل وولديه، خصوصاً أن نتائج التحقيقات لم تظهر بعد.

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