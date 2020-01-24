فيديو: حلا الترك بفستان جريء جداً تثير الجدل

نشر حساب تابع لرابطة معجبي الفنانة حلا الترك، فيديو يظهر الفنانة في جلسة تصوير وهي ترتدي فستاناً زهري اللون.

وكان اللافت وجود أيقونة قلب كبيرة، غطّت منطقة الصدر، ما أوحى أنّ الفستان جريء جداً.

وقد تعرّضت حلا لهجوم كبير من قبل الذين رأوا أنّها ترتدي ملابس أكبر من عمرها، وتضع ماكياجاً يظهرها أكبر سناً، بينما رأى المدافعون عنها أن إطلالتها لم تكن تحتمل كل هذا النقد، وأنّ أيقونة القلب لا تعني بالضرورة أن الفستان جريء.

ورغم الانتقادات التي تطال مظهرها، تمكّنت حلا من إطلاق ماركة ماكياج خاصة بها، وباتت وجهاً إعلانياً لأكثر من ماركة، ما توّجها أيقونة للموضة، وقد ردّت مراراً على المنتقدين، بالتأكيد أن ما تختاره من ماكياج وملابس مناسب جداً لعمرها.

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