سيرين عبد النور ترفّه عن شقيقتها سابين بفيديو طريف

طرحت الفنانة سيرين عبد النور كليب أغنيتها الجديدة "ليلة" التي صورتها تحت إخراج جاد شويري، عبر تطبيق أنغامي، بعد انتهائها من وضع اللمسات الأخيرة عليها قبل أشهر.

وكان من المقرر أن تطلق سيرين الأغنية في شهر أوكتوبر، إلا أنّ الأوضاع في لبنان دفعتها إلى تأجيلها، وتأتي هذه الأغنية في وقت تطمح فيه سيرين إلى إعادة تعزيز حضورها في الساحة الغنائية، حيث أحيت أكثر من حفل في الفترة الماضية، ومن المقرّر أنّ تحيي حفلا في الأردن بمناسبة يوم الحب في 13 شباط\فبراير بمشاركة الفنان وائل جسار.

من جهة ثانية، نشرت سابين شقيقة سيرين، فيديو طريف جمعهما، في محاولة من سيرين للترفيه عن شقيقتها سابين، التي تلازم ابنها كيفن المصاب بالسرطان في المستشفى.

يبقى أن نذكر أنّ سيرين تستعد قريباً لتصوير مسلسل " دانتيل" الذي سيعرض في الموسم الرمضاني 2020 مع الفنان محمود نصر، وهو من إنتاج شركة "إيغل فيلمز" وإخراج المثنى صبح، سيناريو وحوار سماء عبد الخالق وانجي القاسم، والعمل مستوحى من مسلسل إسباني بعنوان "فيلفيت"، وتدور أحداثه في إطار رومانسيّ اجتماعيّ .

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