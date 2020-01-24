إيميه صيّاح في خطوة غير مسبوقة: هذا ما فعلته لطفليها

قررت الممثلة اللبنانية إيميه صيّاح حفظ الخلايا الجذعية لطفليها التوأم حديثي الولادة "كيلي- ماريا" "تيو-شربل"، في خطوة غير مسويقة منها. وجاء قرارها وزوجها فريد نجّار، بعد أجريا بحثًا عن الخلايا الجذعية واكتشفا أهميتها في معالجة الكثير من الأمراض، أهمها أمراض السرطان، ما جعل أيميه تصف هذه الخلايا بالثمينة.

طفلا ايميه صياح



وشرحت إيميه صياح في منشور على حسابها الخاص في موقع انستغرام، أنها وزوجها قررا وضع الخلايا الجذعية لطفليهما في أحد أهم البنوك في بريطانيا، والذي يتمتّع بخبرة 17 عامًا، لضمان سلامتها.



إيميه عبّرت عن فرحتها بهذا القرار، ونصحت الأهالي بعمل بحث عن هذه الخلايا واتخاذ الخطوات المناسبة لهم.

منشور ايميه صياح

ما هي بنوك الخلايا الجذعية؟

تأسست بنوك تخزين الخلايا الجذعيةStem Cells Banks منذ فترة في البلدان العربية، علماً أنها لا تحتفط بأموالك أو مقتنياتك من ذهب أو صيغة ثمينة، إنما بالخلايا الجذعية لطفلك التي يتم استخراجها من دماء الحبل السري عند الولادة، وذلك لاستخدامها لعلاج الطفل نفسه صاحب الخلايا، أو لعلاج أحد أفراد عائلته، أو لأي مريض يحتاجها، في حال الإصابة بمرض يمكن الشفاء منه بزرع هذه الخلايا الجذعية المخزّنة.

ايميه صياح وزوجها

"الخلايا الجذعية موجودة في الدم الذي يبقى في المشيمة والحبل السري، وهي قادرة على إعادة بناء خلايا الدم والجهاز المناعي لدى المرضى المصابين بأمراض عدّة مثل السرطان. هذه الخلايا تساهم في تكوين كل أنسجة وأعضاء الجسم، وهي قادرة أيضا على التحوّل إلى عدّة أنواع من الخلايا المتخصّصة، نظراً لاحتوائها الخلايا الدموية البيضاء المقاومة للعدوى، كما والخلايا الحمر الحاملة للأوكسجين، والصفائح الدموية التي تسهّل عملية تخثّر الدم بعد حدوث إصابة أو جرح ما"، بحسب الدكتور ألبير عازار، الطبيب الإختصاصي في العلوم المخبرية وصاحب أحد البنوك الخاصة بتخزين الخلايا الجذعية.

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ما هي فوائد الخلايا الجذعية؟

- يمكن لهذه الخلايا أن تساعد الأطباء على علاج بعض الأمراض مثل الأنواع المختلفة لسرطان الدم، والعديد من الأمراض الوراثية والمناعية.



- الخلايا الجذعية المأخوذة من أحد الأطفال، يمكن استخدامها في علاج بعض الأمراض التي قد تصيب أحد الوالدين أو الأخوة.



- يمثل نقل دم الحبل السري، حتى من متبرِّع غير متطابق نسيجيًّا، علاجًا بديلاً وفعالاً لزرع نخاع العظم، إذا لم يتوافر النخاع من متبرّع متطابق نسيجيًّا مع المريض المحتاج لهذا النخاع.

ايميه صياح أثناء حملها



كيف يتم الحصول على هذه الخلايا وطريقة استعمالها؟



من الضرورة أن يعلم الوالدان أن هذا القرار لا يكون وليد اللحظة، إنما قبل شهرين تقريبًا من الولادة، حيث يتم التنسيق مع البنك لاستلام الخلايا، ومع الفريق الطبّي لسحب دم الحبل السري بعد قطعه أثناء الولادة، في إشارة إلى أن هذه العملية لا تسبّب الألم للوالدة أو للمولود.



يتم إرسال الدم للمعمل أو للبنك لإجراء للفحوصات والتأكّد من خلوّها من الفيروسات والأخطاء الجينية وتجميدها لاستخدامها في المستقبل. وعند حاجتها يتمّ حقن الخلايا في جسم المريض تحت إشراف طبيب متخصّص، والذي يتابع بدقة ومن خلال أجهزة متخصّصة عملية الزرع للتأكّد من نجاح الحقن. كما يكون هناك متابعة كاملة للمريض، الذي يخضع كلّ شهر لفحوصات معيّنة، للتأكّد من فعاليتها ومن التطوّر والتحسّن الناتج عنها، ويتمّ تقييم النتيجة بعد سنة من تطبيق الحقن.



أين توجد هذه البنوك؟



هناك نوعان من بنوك المشيمة والحبل السري:



- النوع الأول هو البنوك العامة، وهي لا تكلّف المتبرّع أي شيء من أجل تخزين الدم، وفي المقابل قد يستفيد أي محتاج من الدم المخزّن، وقد يتمّ استخدام هذا الدم في الأبحاث كذلك.



- هناك أيضا البنوك الخاصة التي تخزن الدم لصالح المتبرع نفسه أو أفراد عائلته، وتكلفة التخزين في هذه البنوك كبيرة، حيث يتم دفع تكلفة لمعالجة الخلايا وأخرى للتخزين.

