مفيد فوزي: مبحبش صوت عمرو دياب وهو مش محتاج فلوس عشان يعمل إعلانات

قال الإعلامي مفيد فوزي، إن سر نجاح وقيمة عمرو دياب وتربعه على القمة لمدة 30 سنة، هو ندرة ظهوره الإعلامي؛ مضيفاً: «أحترم نجاحه ولكني مبحبش صوته».

اقرئي ايضا : بالفيديو: ماجد المصري يكشف تفاصيل اعتدائه على سيدة بالضرب في الإسكندرية

وأكد أن الحضور الشخصي لعمرو دياب، جعل بينه وبين الناس مسافة، وهذه المسافة هي التي جعلت منه النجم الأكثر رغبة من قِبل الجمهور في التقرب منه.

Advertisements

وأشار إلى أنه كان حزيناً من وضع الهضبة عمرو دياب صورته على المشروبات الغازية؛ معقباً: «مش محتاج إعلانات ولا الفلوس»؛ مؤكداً أن عبدالحليم حافظ عُرضت عليه مبالغ ضخمة لعمل إعلانات، ورد: «معقول أنا بغني للرئيس وأعمل إعلان!».

اقرئي ايضا : خالد النبوي يغادر المستشفى بعد إجراء عملية بالقلب