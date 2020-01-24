مفيد فوزي: مبحبش صوت عمرو دياب وهو مش محتاج فلوس عشان يعمل إعلانات

قال الإعلامي مفيد فوزي، إن سر نجاح وقيمة عمرو دياب وتربعه على القمة لمدة 30 سنة، هو ندرة ظهوره الإعلامي؛ مضيفاً: «أحترم نجاحه ولكني مبحبش صوته».
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وأكد أن الحضور الشخصي لعمرو دياب، جعل بينه وبين الناس مسافة، وهذه المسافة هي التي جعلت منه النجم الأكثر رغبة من قِبل الجمهور في التقرب منه.
وأشار إلى أنه كان حزيناً من وضع الهضبة عمرو دياب صورته على المشروبات الغازية؛ معقباً: «مش محتاج إعلانات ولا الفلوس»؛ مؤكداً أن عبدالحليم حافظ عُرضت عليه مبالغ ضخمة لعمل إعلانات، ورد: «معقول أنا بغني للرئيس وأعمل إعلان!».
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