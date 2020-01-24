هل عادت هنا شيحة لطليقها احمد فلوكس؟

نفت الفنانة هنا شيحة صحة ما تردد عن عودتها لطليقها الفنان أحمد فلوكس، بعد مشاركته في أحد الأعمال الفنية الجديدة، التي تجمعهما سوياً.

وقالت الفنانة، إنها تشارك طليقها الفنان أحمد فلوكس، بطولة مسلسل جديد بعنوان: «طلقني شكراً» يناقش عدداً من القضايا الاجتماعية التي بين الرجل والمرأة، والتي تصل إلى الطلاق في بعض الأحيان.

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وأضافت: «أنا وأحمد فلوكس أصدقاء جداً، وإحنا انفصلنا وده مش معناه إننا منشتغلش مع بعض، وهو ده الموضوع كله، ومفيش حاجة أكتر من كده».

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من جانب آخر، حرصت الفنانة هنا شيحة على حضور العرض الخاص لفيلم «لص بغداد»، والذي أقيم منذ عدة أيام بإحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر.

فيلم «لص بغداد»، بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن توتة، صلاح عبدالله، أحمد رزق، الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم بالبحث عن كنز مفقود.

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